La NASA lance une recherche de propositions de conception de remorqueurs spatiaux d'un milliard de dollars

La NASA a lancé une recherche de propositions de conception pour un remorqueur spatial qui sera chargé de sortir de l'orbite la Station spatiale internationale (ISS) vieillissante. Le vaisseau spatial, officiellement connu sous le nom de US Deorbit Vehicle, se concentrera sur l'activité de désorbitation finale qui permettra de sortir en toute sécurité l'ISS de son orbite au-dessus d'un océan, loin des zones peuplées. Le coût du vaisseau spatial est estimé à environ 1 milliard de dollars.

La décision de poursuivre le projet de désorbitation américain est intervenue après que la NASA et ses partenaires ont mené des études indiquant qu'une nouvelle solution de vaisseau spatial fournirait des capacités plus robustes pour une désorbitation responsable. Les vaisseaux spatiaux russes avaient également été envisagés pour ce rôle plus tôt.

Les propositions de conception pour le remorqueur spatial peuvent être de nouvelles conceptions ou des modifications d'engins spatiaux existants. Les membres de l'industrie intéressés ont jusqu'au 17 novembre pour soumettre leurs propositions. Le vaisseau spatial devra fonctionner lors de son premier vol et disposer de capacités de redondance et de récupération des anomalies pour poursuivre la désorbite.

Cependant, il faudra plusieurs années avant que le remorqueur spatial soit mis en service pour la désorbite de l'ISS. La NASA et trois autres agences spatiales prévoient environ sept années supplémentaires d'utilisation de l'ISS. Au-delà de cela, la NASA a l’ambition d’utiliser des stations spatiales commerciales pour ses efforts en orbite basse.

Source : NASA

Définitions:

Désorbite : processus consistant à sortir en toute sécurité un vaisseau spatial ou un objet de son orbite et à le ramener sur Terre.

Remorqueur spatial : engin spatial conçu pour manœuvrer et transporter d'autres engins spatiaux ou objets dans l'espace.

