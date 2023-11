La NASA annonce de nouveaux postes de direction et des promotions pour Jim Free et Catherine Koerner

L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a révélé des changements importants dans l'équipe de direction de l'agence, notamment la promotion de Jim Free au poste d'administrateur associé et la nomination de Catherine Koerner à la tête de la Direction de la mission de développement des systèmes d'exploration (ESDMD). Ces changements entreront en vigueur après le départ à la retraite de l'administrateur associé actuel Bob Cabana le 31 décembre.

Dans son nouveau rôle d'administrateur associé, Jim Free deviendra le troisième plus haut dirigeant de la NASA et le plus haut fonctionnaire. Il servira de conseiller principal auprès de l'administrateur Nelson et de l'administrateur adjoint Pam Melroy. De plus, Free supervisera les 10 directeurs de centre et les cinq administrateurs associés de la direction de mission au siège de la NASA, agissant essentiellement en tant que directeur des opérations de l'agence.

Catherine Koerner, qui était auparavant administratrice associée adjointe de l'ESDMD, assumera le rôle d'administratrice associée pour cette même direction. Ses responsabilités comprendront le développement de l'architecture Lune vers Mars de la NASA, la gestion du développement des systèmes pour les missions Artemis et la planification d'approches intégrées d'exploration de l'espace lointain.

Free et Koerner possèdent tous deux une riche expérience au sein de la NASA. Avant sa nomination en tant qu'administrateur associé pour le développement des systèmes d'exploration, Free a occupé divers postes dans le secteur privé et a précédemment occupé le poste d'administrateur associé adjoint de l'agence pour les aspects techniques de la direction des missions d'exploration et d'opérations humaines. Koerner, quant à lui, a occupé des postes clés tels que celui de responsable du programme Orion de la NASA et de directeur de la Direction de la santé humaine et des performances.

Les promotions de Free et Koerner soulignent l'engagement de la NASA à faire progresser l'exploration spatiale et à étendre la portée de l'humanité dans le cosmos. Grâce à leur expertise et leur leadership, ils sont prêts à apporter une contribution significative aux objectifs ambitieux de l'agence.

