La NASA annonce des changements de direction et des promotions au siège

L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a récemment annoncé d'importants changements dans les rôles de direction au siège de la NASA à Washington. Jim Free, qui est actuellement administrateur associé de la Direction des missions de développement des systèmes d'exploration (ESDMD) de la NASA, a été promu au poste d'administrateur associé de l'agence. Cette promotion entrera en vigueur lorsque Bob Cabana, l'administrateur associé actuel, prendra sa retraite le 31 décembre.

Selon l'administrateur Nelson, la vaste expérience et l'expertise de Free fourniront des conseils et une perspective précieux à l'équipe de direction. Avec plus de 18,000 25 employés et un budget annuel de plus de 10 milliards de dollars, Free occupera le poste de directeur des opérations de l'agence et dirigera également les XNUMX directeurs de centre et les cinq administrateurs associés de la direction de mission de l'agence.

Catherine Koerner, actuellement administratrice associée adjointe de l'ESDMD, succédera à Jim Free à la tête de la direction de la mission. L'expérience de leadership de Koerner dans l'établissement et la définition de futures architectures d'exploration spatiale, ainsi que dans la supervision du développement de systèmes de transport dans l'espace lointain, l'a préparée à ce nouveau rôle.

La promotion de Jim Free au poste d'administrateur associé fait de lui le troisième plus haut dirigeant de la NASA et le plus haut fonctionnaire. Dans son nouveau rôle, il servira de conseiller principal auprès de l'administrateur Nelson et de l'administratrice adjointe Pam Melroy.

