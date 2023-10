L'astéroïde Bennu : une menace potentielle pour la Terre ?

Les astronomes de la NASA surveillent de près l’objet cosmique massif connu sous le nom d’astéroïde Bennu. Mesurant 1,610 2182 pieds de largeur, Bennu a attiré l'attention des scientifiques en raison des craintes qu'il puisse potentiellement entrer sur l'orbite terrestre et constituer une menace en entrant en collision avec notre planète en 1,200. Avec une hauteur estimée plus haute que l'Empire State Building à New York. City, l'impact de Bennu sur Terre pourrait libérer la quantité stupéfiante de 24 XNUMX mégatonnes d'énergie, ce qui la rendrait XNUMX fois plus puissante que l'arme nucléaire la plus puissante jamais construite.

L'astéroïde Bennu s'approche fréquemment de la Terre, une fois tous les six ans. Il a eu trois rencontres aussi rapprochées en 1999, 2005 et 2011. Cependant, des études indiquent que les chances de collision avec la Terre sont relativement faibles, estimées à 1 sur 2,700 0.037, soit une chance de 2182 % d'ici 22. La NASA déclare que pendant le survol , il y a une chance extrêmement faible que Bennu passe par un « trou de serrure gravitationnel » qui pourrait le mettre sur la voie d’un impact sur la Terre à la fin du XNUMXe siècle.

Malgré la faible probabilité d’impact, Bennu a été classé comme « astéroïde potentiellement dangereux » en raison de sa capacité à s’approcher jusqu’à 4.65 millions de milles de la Terre. La NASA souligne l'importance d'une surveillance et d'une recherche continues pour mieux comprendre et se préparer à tout risque futur potentiel associé à Bennu, car il reste l'un des deux astéroïdes connus les plus dangereux de notre système solaire.

Bennu, un astéroïde riche en carbone, a été détecté pour la première fois en 1999 et est classé dans la catégorie des « objets géocroiseurs ». Avec des origines remontant à plus de 4.5 milliards d’années, Bennu est considéré comme un corps céleste précieux pour les scientifiques. Sa nature ancienne fournit des informations essentielles sur la formation et l’évolution des planètes rocheuses comme la Terre. Il existe même des spéculations selon lesquelles Bennu pourrait héberger des molécules organiques similaires à celles nécessaires à l’émergence de la vie, ce qui en ferait une cible intrigante pour l’exploration scientifique.

En conclusion, même si les chances que l’astéroïde Bennu entre en collision avec la Terre soient actuellement faibles, une surveillance et des recherches continues sont cruciales pour mieux comprendre les risques potentiels qu’il pourrait poser à l’avenir. Les origines anciennes de Bennu et ses connaissances potentielles sur la formation de la vie en font un corps céleste important pour l'exploration scientifique.

Sources:

– Hindustan Times (Aucune URL fournie)