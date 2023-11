Nouveaux outils logiciels développés pour étudier l'impact des moteurs de fusée sur la surface lunaire

Des chercheurs de la NASA ont récemment développé des outils logiciels avancés pour simuler les effets des moteurs de fusée sur la surface lunaire. Dans le cadre du programme Artemis, qui vise à ramener des humains sur la Lune, des atterrisseurs plus récents et plus grands, équipés de moteurs plus puissants, sont prévus. La taille et la puissance accrues de ces moteurs présentent des risques importants lors de l’atterrissage et du décollage.

Les moteurs-fusées génèrent des panaches supersoniques de gaz chauds qui peuvent soulever de la poussière et potentiellement éjecter des roches ou des débris de la surface lunaire. Cela soulève des inquiétudes concernant la vision obstruée des astronautes, les interférences avec la navigation et les instruments scientifiques, ainsi que les dommages potentiels à l'atterrisseur lui-même.

De plus, les panaches à grande vitesse peuvent éroder la surface sous l’atterrisseur, provoquant potentiellement des cratères et posant des risques pour la stabilité de l’atterrisseur et des astronautes à bord. Pour mieux comprendre ces interactions panache-surface (PSI), des chercheurs de la NASA au Marshall Space Flight Center de Huntsville, en Alabama, ont développé de nouveaux outils logiciels.

Ces outils permettent aux chercheurs de prédire les environnements PSI pour les projets de la NASA, notamment le Human Landing System et les futurs atterrisseurs sur Mars. Plus précisément, le modèle Gas Granular Flow Solver (Loci/GGFS) est un outil haute fidélité capable de simuler les interactions gaz-particules et de prédire le cratère du régolithe et l’éjection de particules entourant l’atterrisseur.

En faisant varier la fidélité du modèle, les chercheurs peuvent déterminer la meilleure approche pour répondre aux exigences de simulation et de temps de chaque projet. Cependant, les modèles PSI haute fidélité nécessitent des calculs intensifs, nécessitant des maillages comportant plus de 200 millions de cellules et générant des téraoctets de données.

Les simulations ont été exécutées à l’aide du supercalculateur Pléiades de l’installation Advanced Supercomputing de la NASA. Bien que Pléiades soit considéré comme un système plus ancien, il reste l’un des ordinateurs les plus puissants. Les outils logiciels sont conçus pour gagner en fidélité à mesure que les capacités de calcul de la NASA augmentent.

Avec ces nouveaux outils logiciels, la NASA vise à mieux comprendre et atténuer les dangers potentiels associés aux moteurs de fusée sur la surface lunaire. En prévoyant et en étudiant les environnements PSI, l’agence spatiale peut garantir la sécurité et le succès des prochaines missions Artemis.

QFP

Qu'est-ce que le programme Artémis ?

Le programme Artemis est le projet de la NASA visant à ramener des humains à la surface de la Lune.

Quels sont les risques associés aux atterrisseurs plus gros et aux moteurs plus puissants ?

Les risques incluent une vision obstruée pour les astronautes, des interférences avec la navigation et les instruments scientifiques, des dommages potentiels à l'atterrisseur, l'érosion de la surface lunaire et des cratères potentiels.

Quels outils logiciels ont été développés par les chercheurs de la NASA ?

Les chercheurs de la NASA ont développé des outils logiciels pour simuler les interactions panache-surface (PSI) et prédire les environnements PSI pour les projets et missions de la NASA.

Qu'est-ce que le modèle Gas Granular Flow Solver (Loci/GGFS) ?

Le modèle Gas Granular Flow Solver (Loci/GGFS) est un outil haute fidélité capable de simuler les interactions gaz-particules et de prédire le cratère du régolithe et l'éjection de particules entourant l'atterrisseur.

Quel supercalculateur a été utilisé pour les simulations ?

Les simulations ont été exécutées sur le supercalculateur Pléiades de l'installation Advanced Supercomputing de la NASA.

