Les mystères du cosmos : dévoilement d'étranges phénomènes célestes

La vaste étendue du cosmos ne cesse de nous surprendre par ses merveilles énigmatiques. À l'approche d'Halloween, la NASA est tombée sur des observations célestes vraiment obsédantes qui vous feront froid dans le dos.

Le « visage » effrayant de Jupiter

Lors de son 54e survol rapproché de Jupiter, la mission Juno de la NASA a capturé une image étonnante des régions nord de la géante gazeuse. Dans un cas frappant de paréidolie, les nuages ​​​​tourbillonnants et les tempêtes ont formé ce qui semble être un visage émergeant de l'atmosphère turbulente. L'image, traitée par le scientifique citoyen Vladimir Tarasov à l'aide des données brutes de JunoCam, met en valeur le phénomène étrange des motifs reconnaissables émergeant du chaos.

Une main squelettique dans les étoiles

Au plus profond du cosmos, à la suite de l'effondrement d'une étoile, une nébuleuse fantomatique en forme de main squelettique a été révélée. Ce spectacle céleste, connu sous le nom de MSH 15-52, est né il y a 1,500 1509 ans lorsqu'une étoile massive a épuisé son combustible nucléaire et s'est effondrée. Les restes de l’étoile ont formé une étoile à neutrons appelée PSR B58-XNUMX, qui émet des vents puissants et des jets de matière sous tension. L'observatoire à rayons X Chandra de la NASA a découvert le pulsar à la base de la paume de la nébuleuse. Les observations de l'observatoire ont dévoilé les détails complexes de ce chef-d'œuvre astronomique fascinant.

Explorer le champ magnétique

Dans le cadre d'une avancée récente, l'explorateur de polarimétrie à rayons X (IXPE) de la NASA s'est lancé dans une campagne d'observation de 17 jours, fournissant des informations sans précédent sur le champ magnétique de la nébuleuse. Les données IXPE ont permis aux scientifiques de cartographier le champ magnétique à l'intérieur de la nébuleuse, révélant ainsi la manière dont les particules chargées se déplacent le long de ses lignes. Tout comme les os de la main d'une personne déterminent sa forme, le champ magnétique façonne la nébuleuse. À travers les régions turbulentes de ce champ magnétique, les particules de la nébuleuse sont accélérées, offrant un aperçu de la dynamique complexe de ce phénomène éthéré.

QFP

Q : Qu’est-ce que la paréidolie ?

R : La paréidolie est un phénomène psychologique dans lequel l'esprit humain perçoit des modèles familiers, tels que des visages ou des objets, lors de stimuli aléatoires ou ambigus.

Q : Qu’est-ce qu’une étoile à neutrons ?

R : Une étoile à neutrons est le noyau incroyablement dense laissé après l’effondrement d’une étoile massive. Il se compose principalement de neutrons étroitement compactés et possède des champs magnétiques extrêmement puissants.

Q : Qu’est-ce que la polarimétrie des rayons X ?

R : La polarimétrie des rayons X est une technique utilisée pour mesurer la polarisation du rayonnement X. Il fournit des informations précieuses sur la direction et les propriétés des ondes de rayons X dans l’espace.

Sources : NASA (https://www.nasa.gov/)