La mission de la NASA atterrit aux États-Unis avec des échantillons d'astéroïdes vierges

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA a atterri avec succès aux États-Unis avec des échantillons « vierges » collectés à la surface de l'astéroïde Bennu en 2020. Le vaisseau spatial, lancé en 2016, faisait partie de la première mission de la NASA visant à collecter des échantillons d'un astéroïde.

Les échantillons, décrits par la NASA comme du « matériau vierge de Bennu », offriraient aux scientifiques une fenêtre unique sur la formation initiale du système solaire il y a environ 4.5 milliards d’années. On estime que Bennu, découvert par la NASA en 1999, est apparu au cours des 10 premiers millions d'années suivant la formation du système solaire. Il a un diamètre d'environ 490 m et pèse 85.5 millions de tonnes.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx s'est brièvement posé sur la surface de Bennu en octobre 2020 pour collecter l'échantillon avant de se propulser hors de l'astéroïde. Les échantillons ont été soigneusement stockés et protégés pendant le voyage de retour du vaisseau spatial vers la Terre.

Bennu, qui passe près de la Terre tous les six ans, a eu trois rencontres rapprochées avec notre planète en 1999, 2005 et 2011. En 2021, les scientifiques de l'équipe OSIRIS-REx ont averti qu'il existe une possibilité que Bennu dérive sur l'orbite terrestre et entre en collision. avec notre planète d'ici septembre 2182. La collecte d'échantillons de Bennu par cette mission contribuera à approfondir les recherches et à comprendre sa composition et son impact potentiel sur Terre.

L’arrivée du vaisseau spatial OSIRIS-REx avec les échantillons est une réalisation importante pour la NASA, fournissant aux scientifiques un matériel d’étude inestimable. Ces échantillons détiennent la clé pour percer les secrets des débuts de l’histoire de notre système solaire, mettant en lumière la formation du soleil et des planètes.

Sources:

- la NASA

