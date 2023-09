La mission de retour d'échantillons sur Mars de la NASA est confrontée à l'incertitude, selon une étude indépendante

Un comité d'examen indépendant a jugé irréalisable le projet de la NASA visant à ramener des échantillons de Mars, connu sous le nom de mission Mars Sample Return (MSR). La mission complexe implique la construction et le lancement de deux hélicoptères, d'une fusée, d'un atterrisseur et d'un orbiteur vers Mars d'ici 2028. Cependant, le comité d'examen a conclu que le budget et le calendrier de la mission étaient irréalistes dès le départ.

Le rapport indique que la NASA pourrait espérer que l'atterrisseur et l'orbiteur soient prêts au plus tôt en 2030, plutôt que l'objectif initial de 2028. Le comité d'examen a été créé pour évaluer les plans, la conception et les défis techniques de la mission en termes de coût et de calendrier. .

La NASA a décidé de suspendre son projet de fournir une estimation officielle des coûts et du calendrier sur la base des conclusions de l'examen. L'agence va maintenant procéder à son propre examen et formuler des recommandations pour faire avancer la mission.

La mission Mars Sample Return est importante car elle vise à collecter des échantillons rocheux de Mars, qui pourraient être cruciaux dans la recherche de vie extraterrestre. Le comité d'examen a reconnu l'importance de la mission, non seulement pour la recherche de la vie, mais aussi pour les projets de la NASA d'envoyer des êtres humains sur Mars à l'avenir.

Le rapport recommande que la NASA communique mieux sur l'importance de la mission, affirmant qu'elle a le potentiel de révolutionner notre compréhension du système solaire, notre place dans celui-ci et l'existence de la vie au-delà de la Terre. La mission pourrait avoir de vastes impacts sur la société, l’histoire et la technologie.

Cependant, les circonstances actuelles entourant la mission Mars Sample Return posent des défis à la NASA. Des inquiétudes ont été exprimées concernant le budget de la mission, avec des estimations allant de 7 à 11 milliards de dollars. La NASA a demandé un financement supplémentaire pour respecter le calendrier prévu pour un lancement en 2028, mais les conclusions de l'examen jettent le doute sur la faisabilité de respecter ce calendrier.

L’objectif ultime de la NASA est de rendre viable la mission Mars Sample Return. Avec son potentiel pour faire progresser l’exploration spatiale et la découverte scientifique, le succès de cette mission est crucial pour l’agence.

Sources:

– Kevin C. Neece (article source)

– NASA (https://www.nasa.gov/)