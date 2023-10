La mission Psyché de la NASA devrait être lancée pour explorer un astéroïde unique riche en métaux

By

La NASA se prépare à lancer sa mission Psyché le 12 octobre depuis le Centre spatial Kennedy après un retard dû à des problèmes techniques avec les propulseurs à gaz froid à l'azote du vaisseau spatial. La mission vise à explorer un type rare d’astéroïde qui pourrait fournir un aperçu de la formation des planètes semblables à la Terre.

Le vaisseau spatial, également appelé Psyché, entreprendra un voyage de six ans pour atteindre un astéroïde nommé Psyché, situé entre Mars et Jupiter. Cet astéroïde est distinct car il est principalement constitué de métal et pourrait être les restes d’éléments constitutifs planétaires. En étudiant cet astéroïde unique, les scientifiques espèrent mieux comprendre la structure interne des planètes.

Au cours de la mission, qui devrait durer 26 mois, le vaisseau spatial orbitera autour de Psyché et effectuera une cartographie et une analyse détaillées de ses propriétés. L’équipe prévoit d’explorer l’astéroïde avec des détails sans précédent, dévoilant sa composition et sa structure.

L'astéroïde Psyché mesure environ 173 milles de long, ce qui en fait le plus grand astéroïde riche en métaux connu de notre système solaire. Selon Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA, les métaux lourds à l'intérieur des planètes se déposent généralement au cœur tandis que les matériaux rocheux plus légers sont poussés vers la surface. Cependant, si un impact important devait se produire, cela pourrait exposer le noyau métallique. L'exploration de Psyché offrira aux scientifiques une occasion unique d'observer et d'étudier l'intérieur d'une planète.

La mission est une collaboration entre l'Arizona State University et le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, ce dernier étant responsable de la gestion de la mission, des opérations et de la navigation.

La NASA prévoit de diffuser le lancement en direct sur NASA TV et sur diverses plateformes de médias sociaux. Cette mission révolutionnaire présente une opportunité passionnante de percer les mystères de la formation planétaire et d’acquérir des informations précieuses sur la composition de notre système solaire.

