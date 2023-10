La vue unique de l'éclipse annulaire : ce que la mission DSCVR de la NASA a vue

By

Aux États-Unis, les amateurs d'éclipses ont eu droit à un spectacle rare le week-end dernier lorsqu'un événement céleste appelé éclipse annulaire a eu lieu. Contrairement aux éclipses solaires totales plus familières qui plongent le monde dans l’obscurité, l’éclipse annulaire crée un superbe effet « d’anneau de feu » lorsque la Lune s’aligne précisément avec le Soleil mais ne le recouvre pas complètement.

Lors d'une éclipse solaire totale, la distance entre la Lune et la Terre est idéale, créant l'illusion d'une panne totale, à l'exception de la couronne et des proéminences. Cependant, lors d’une éclipse annulaire, la Lune se trouve à sa distance la plus éloignée de la Terre, appelée « apogée ». En conséquence, les observateurs sont témoins d’un magnifique anneau de lumière solaire entourant la Lune, lui donnant l’apparence d’un anneau de feu rouge-orange.

Alors que les observateurs d'éclipses s'émerveillaient de ce phénomène depuis le sol, la mission Deep Space Climate Observatory (DSCVR) de la NASA a capturé une vue différente depuis l'espace. DSCVR, situé à Lagrange Point 1, un point orbital stable, a utilisé sa caméra d'imagerie polychromatique de la Terre (EPIC) pour documenter l'ombre de l'éclipse alors qu'elle balayait les États-Unis.

L'épicentre de l'ombre, là où l'anneau de lumière solaire était le plus proéminent, s'étendait de l'Oregon, dans le nord-ouest du Pacifique, jusqu'au Texas, dans le sud. Ceux qui se trouvaient en dehors de ce chemin central n’ont connu qu’une éclipse partielle. La durée et l'intensité de l'éclipse variaient en fonction de la localisation des observateurs.

L'excitation céleste ne s'arrête pas avec cette éclipse annulaire. Plus tard cette année, le 28 octobre, une éclipse lunaire sera visible dans certaines parties de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique et de l'Australie. La prochaine éclipse solaire majeure aura lieu le 8 avril 2024, traçant un chemin allant du Mexique aux États-Unis et jusqu'au nord-est du Canada.

Alors que la mission DSCVR de la NASA continue de capturer des images époustouflantes depuis l'espace, ces éclipses à venir offrent une nouvelle opportunité aux scientifiques et aux observateurs d'être témoins de la beauté à couper le souffle de ces alignements célestes.

