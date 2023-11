EMIT détecte les émissions de méthane depuis l’espace : des résultats surprenants et un impact considérable

Le spectromètre imageur EMIT, lancé en juillet 2022 à bord de la Station spatiale internationale, a été conçu pour cartographier les minéraux de surface dans les régions arides mais s’est depuis avéré doté de capacités supplémentaires. En étudiant les régions arides du monde, l'EMIT a également pu détecter des émissions ponctuelles de gaz à effet de serre, en particulier de méthane. L’instrument a largement dépassé les attentes, identifiant plus de 750 sources d’émissions de méthane depuis août 2022.

Cette nouvelle recherche, publiée dans Science Advances, met en évidence la capacité surprenante d’EMIT à détecter à la fois les grandes et les petites sources d’émission de méthane. Même des émissions aussi faibles que quelques centaines de livres par heure peuvent désormais être détectées, ce qui permet d’identifier davantage de « super-émetteurs » qui contribuent pour une part disproportionnée aux émissions totales. L’étude a également révélé qu’EMIT peut observer entre 60 % et 85 % des panaches de méthane généralement observés lors des campagnes aéroportées.

Ce qui rend EMIT particulièrement précieux, c'est sa large couverture. Depuis son point d'observation situé à 250 milles au-dessus de la Terre, EMIT est capable de collecter des données sur une large bande de régions arides de la planète, s'étendant sur 51.6 degrés de latitude nord et sud. Cela inclut les zones qui sont souvent considérées comme trop éloignées, risquées ou coûteuses pour des campagnes aéroportées. EMIT capture des images haute résolution, appelées « scènes », de zones de 50 milles sur 50 milles, offrant aux chercheurs une vue complète des émissions de méthane dans ces régions.

Les informations collectées par EMIT ont des implications significatives pour la lutte contre le changement climatique. Le méthane, un puissant gaz à effet de serre, est jusqu'à 80 fois plus efficace pour piéger la chaleur que le dioxyde de carbone sur une période de 10 ans. En identifiant des sources spécifiques d'émission de méthane, telles que les décharges, les sites agricoles et les installations pétrolières et gazières, des mesures peuvent être prises pour réduire ces émissions et limiter leur impact sur le climat.

Pour faciliter l'identification des sources de méthane, l'équipe scientifique d'EMIT crée des cartes du panache de méthane et les publie sur un site Web. Les données collectées par EMIT sont accessibles au public et peuvent être consultées par les scientifiques, les organisations et le grand public. Cette richesse d’informations aidera à comprendre les sources et la répartition des émissions de méthane à l’échelle mondiale, permettant ainsi des efforts plus ciblés pour atténuer le changement climatique.

Questions fréquentes

1. Quelle est la mission principale du spectromètre imageur EMIT ?

La mission principale de l'EMIT est de cartographier les minéraux de surface dans les régions arides du monde.

2. EMIT peut-il détecter les émissions de méthane ?

Bien que cela ne fasse pas partie de sa mission principale, EMIT s’est avéré capable de détecter les émissions de méthane.

3. Quelle est l’importance d’identifier les sources d’émission de méthane ?

L'identification des sources d'émissions de méthane permet de prendre des mesures ciblées pour réduire ces émissions, ce qui peut contribuer à limiter le changement climatique.

4. Comment la couverture d'EMIT se compare-t-elle aux campagnes aéroportées ?

La couverture d'EMIT est plus large que les campagnes aéroportées car il peut collecter des données sur une vaste zone depuis son point d'observation sur la Station spatiale internationale.

5. Où peut-on accéder aux données collectées par EMIT ?

Les données collectées par EMIT sont disponibles sur un site Web créé par l'équipe scientifique d'EMIT et sont accessibles au public, aux scientifiques et aux organisations.