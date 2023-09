La capsule OSIRIS-REx de la NASA atterrit en toute sécurité sur Terre avec des échantillons d'astéroïdes

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx de la NASA est revenu avec succès sur Terre, ramenant la plus grande quantité de matière astéroïde jamais collectée. Le vaisseau spatial a été lancé en 2016 et a voyagé pendant deux ans pour atteindre l’astéroïde nommé Bennu, situé à plus de 200 millions de kilomètres de la Terre.

Une fois que le vaisseau spatial a atteint Bennu, il a commencé à orbiter autour de l’astéroïde et a finalement touché sa surface en 2020. À l’aide d’un bras spécialement conçu, le vaisseau spatial a soufflé de l’air et aspiré la poussière et les cailloux de l’astéroïde. Le bras collectait tellement de matière que son couvercle ne se fermait plus.

Après avoir collecté les échantillons, le vaisseau spatial OSIRIS-REx a commencé son voyage de retour vers la Terre. Dimanche, une capsule contenant les échantillons d'astéroïdes a été libérée du vaisseau spatial et est rentrée dans l'atmosphère terrestre à des vitesses allant jusqu'à 27,650 5,000 mph, subissant des températures supérieures à XNUMX XNUMX ° Fahrenheit. Cependant, l’enveloppe extérieure de la capsule la protégeait de la chaleur extrême.

Lors de la descente de la capsule, un parachute s'est ouvert, ralentissant sa chute. Remarquablement, la capsule a atterri dans le désert de l'Utah, à seulement un mètre du point d'atterrissage cible de la NASA. Des travailleurs de la NASA sont rapidement arrivés sur le site, ont emballé la capsule et l'ont transportée par hélicoptère jusqu'à une salle blanche à proximité. De là, il a été transporté au Johnson Space Center de la NASA à Houston, au Texas, où un laboratoire spécial a été mis en place pour manipuler l'échantillon d'astéroïde.

Les scientifiques pensent que l’étude de la matière de l’astéroïde fournira des informations sur la formation du système solaire il y a environ 4.5 milliards d’années. La composition des astéroïdes peut contenir des matériaux qui ont joué un rôle dans l’origine de la vie sur Terre. Mardi, le conteneur d'échantillons sera ouvert et les scientifiques sont impatients d'étudier l'échantillon presque intact, qui devrait être le plus gros jamais rapporté d'un astéroïde.

La mission OSIRIS-REx a désormais été renommée OSIRIS-APEX et le vaisseau spatial se lancera dans une nouvelle mission visant à étudier un autre astéroïde appelé Apophis. Cette exploration en cours des astéroïdes contribuera à une meilleure compréhension des débuts du système solaire et de l’émergence possible de la vie sur Terre.

Sources : NASA, Keegan Barber, Centre de vol spatial Goddard de la NASA [CC BY 2.0]