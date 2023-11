L'intersection de la musique et du cosmos : traduire l'astronomie en art

La beauté et les mystères du ciel nocturne captivent depuis longtemps l’imagination de l’humanité. Les artistes, en particulier, ont souvent trouvé leur inspiration dans l’immensité et la complexité du cosmos. Même si des télescopes comme l'observatoire à rayons X Chandra, Hubble et Spitzer ont permis une compréhension avancée de l'univers, l'attrait du ciel nocturne demeure. Aujourd'hui, une collaboration entre l'observatoire de rayons X Chandra de la NASA et SYSTEM Sounds a comblé le fossé entre la science et l'art, créant un projet unique connu sous le nom d'A Universe of Sound.

A Universe of Sound est un projet de sonification de données qui convertit des données visuellement époustouflantes de l'espace lointain provenant des télescopes de la NASA en compositions audibles. En utilisant des mappages mathématiques pour attribuer l'audio numérique aux valeurs des pixels, le projet permet aux auditeurs de découvrir des données astronomiques grâce au sens de l'ouïe. Contrairement aux efforts précédents de sonification de données, la compositrice Sophie Kastner a poussé ce projet encore plus loin en créant une musique que des musiciens expérimentés peuvent jouer sur de vrais instruments.

La dernière pièce de Kastner, « Where Parallel Lines Converge », transforme les données visuelles radiologiques, infrarouges et optiques du centre galactique de la Voie lactée en une symphonie dissonante de notes. S'inspirant d'une image composite créée en 2009, Kastner se concentre sur des éléments captivants tels que le système stellaire double, les filaments proéminents et le trou noir supermassif au centre de la Voie lactée.

Grâce à une combinaison d’interprétation artistique et de principes mathématiques sous-jacents, A Universe of Sound allie harmonieusement art et science. Les algorithmes informatiques mappent mathématiquement les données de Chandra, Hubble et Spitzer en sons perceptibles par les humains. Kastner prend ensuite ces données et y ajoute une touche artistique, garantissant que la musique peut être jouée par de vrais musiciens.

Ce projet offre une manière nouvelle et unique aux humains d'interagir avec le cosmos, combinant les outils de la science et le pouvoir de l'expression artistique. Comme le décrit Kastner, prendre des données traduites depuis l’espace et y apporter une touche humaine revient à écrire une histoire fictive basée sur des faits réels. C’est un témoignage du lien durable entre l’humanité et le ciel nocturne.

Pour explorer l'intersection de l'astronomie et de l'art, la composition de Kastner, « Where Parallel Lines Converge », est disponible en téléchargement sous forme de partition sur le site Web de Chandra. La pièce a été enregistrée par l'Ensemble Éclat et dirigée par Charles-Eric Fontaine. A Universe of Sound offre une nouvelle perspective sur notre compréhension de l'univers, nous invitant à explorer le cosmos à travers les harmonies et les mélodies de la musique.

FAQ:

1. Qu’est-ce qu’un univers sonore ?

A Universe of Sound est un projet de collaboration entre l'observatoire à rayons X Chandra de la NASA et SYSTEM Sounds qui convertit les données visuelles de l'espace lointain provenant de télescopes en compositions audibles.

2. Comment fonctionne Un Univers Sonore ?

Les algorithmes de sonification des données mappent mathématiquement les données visuelles des télescopes de la NASA en sons pouvant être perçus par les humains. Des musiciens qualifiés jouent ensuite ces sons sur de vrais instruments, créant ainsi des compositions uniques.

3. Quel est le but d’Un univers sonore ?

A Universe of Sound vise à combler le fossé entre la science et l’art en offrant une nouvelle façon aux humains d’interagir avec les données cosmiques. C’est l’occasion de découvrir les merveilles de l’univers grâce au sens de l’ouïe.

4. Quelle est la portée de la contribution de Sophie Kastner ?

La compositrice Sophie Kastner pousse plus loin le projet de sonification des données en créant une musique que des musiciens expérimentés peuvent jouer sur de vrais instruments, ajoutant ainsi une touche artistique au projet. Ses compositions, telles que « Where Parallel Lines Converge », offrent une interprétation unique des données cosmiques.

5. Comment puis-je découvrir Un univers sonore ?

L'une des compositions de Sophie Kastner, « Where Parallel Lines Converge », est disponible en téléchargement sous forme de partition sur le site Web de Chandra. Il peut également être écouté à travers des enregistrements réalisés par l'Ensemble Éclat.