Perseverance Mars Rover capture des images du Dust Devil sur la planète rouge

Le rover Perseverance Mars Rover de la NASA a capturé une série d'images montrant une tornade de poussière à la surface de Mars. La tornade a été observée se déplaçant le long du bord ouest du cratère Jezero sur Mars, à environ 2.5 miles du rover. Les images, prises le 30 août 2023, représentent la partie inférieure du diable de poussière en mouvement.

Les tourbillons de poussière sur Mars sont plus petits et moins puissants que les tornades sur Terre, mais ils jouent un rôle important dans la redistribution de la poussière sur la planète. Les scientifiques étudient ces phénomènes pour mieux comprendre l’atmosphère martienne et améliorer les modèles météorologiques actuels.

Les images capturées par Perseverance révèlent que le diable de poussière se trouvait à environ 2.5 miles de là sur la « Thorofare Ridge » et se déplaçait d’est en ouest à une vitesse d’environ 12 mph. Sa largeur estimée est de près de 200 pieds, et bien que seuls les 387 pieds inférieurs de la tornade aient été capturés, les scientifiques pensent qu'elle mesure plus d'un mile de haut.

Selon Mark Lemmon, planétologue au Space Science Institute et membre de l’équipe scientifique Perseverance, l’ombre projetée par le diable de poussière donne une indication de sa hauteur. Si elle est configurée comme une colonne verticale, l’ombre suggère une hauteur d’environ 1.2 miles.

Les diables de poussière sur Terre se forment généralement lorsque l’air chaud ascendant interagit avec des colonnes d’air plus frais descendantes. Cependant, les diables de poussière martiens peuvent devenir beaucoup plus gros que leurs homologues terrestres. Les scientifiques travaillent toujours à déterminer les facteurs qui contribuent à l’apparition de tourbillons de poussière dans des endroits spécifiques de Mars.

Perseverance explore le cratère Jezero depuis son atterrissage il y a plus de deux ans. Sa mission est de rechercher des signes d’une vie microbienne ancienne. Les images capturées par le rover témoignent des découvertes continues faites sur la planète rouge.

Sources : NASA