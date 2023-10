La mission Psyché de la NASA s'apprête à explorer les secrets du système solaire

La NASA s'apprête à lancer jeudi le très attendu vaisseau spatial Psyché dans le cadre d'une mission visant à révéler des secrets sur le noyau terrestre. Le lancement devrait avoir lieu depuis le Kennedy Space Center à Cap Canaveral, en Floride, à 10 h 16 HE.

Nommé d'après l'astéroïde vers lequel il se dirige, Psyché entreprendra un voyage de six ans et 2.2 milliards de kilomètres vers l'astéroïde Psyché, situé entre Mars et Jupiter dans le système solaire. La mission devait initialement être lancée plus tôt, mais a connu un retard d'un an.

La couverture en direct du lancement débutera à 9 h 15 HE et sera diffusée sur diverses plateformes, notamment NASA Television, l'application NASA, le site Web de l'agence, ainsi que Twitch, X, Daily Motion et YouTube. Cela permettra aux téléspectateurs d'assister au lancement historique du vaisseau spatial.

Psyché est particulièrement intéressant pour les scientifiques car on pense qu'il est principalement constitué de métal, ce qui le distingue des autres astéroïdes. En étudiant cet astéroïde unique, les scientifiques espèrent mieux comprendre la formation du noyau terrestre, composé principalement de fer et de nickel.

Cette mission revêt une immense valeur pour notre compréhension de l’histoire du système solaire et des processus qui ont façonné notre propre planète. Les données collectées par la sonde spatiale Psyché aideront les scientifiques à découvrir des informations précieuses sur les premières étapes de l'évolution de notre système solaire.

En conclusion, la mission Psyché de la NASA représente une étape importante dans l'exploration scientifique, car elle cherche à percer les mystères du système solaire et à fournir des informations clés sur la composition et la formation du noyau terrestre.

Définitions:

– Psyché : L’astéroïde qui donne son nom au vaisseau spatial, situé entre Mars et Jupiter.

– Système solaire : ensemble de planètes, de lunes et de corps célestes plus petits qui gravitent autour du Soleil.

– Noyau : La partie centrale ou couche la plus interne d’un objet, comme la Terre.

