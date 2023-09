La NASA dépose le plus gros échantillon d'astéroïde jamais collecté sur Terre

La NASA a réussi à poser le plus gros échantillon d’astéroïde jamais collecté sur Terre. L'échantillon, collecté dans le cadre de la mission Osiris-Rex de la NASA, est la première mission de l'agence spatiale américaine à collecter un échantillon d'un astéroïde et la première réalisée par une agence depuis 2020. Une capsule contenant environ 250 g de roches et de poussière collectées sur l'astéroïde Bennu a touché dans le désert de l'Utah, près de Salt Lake City, plus tôt que prévu. L'échantillon sera distribué à un groupe de plus de 200 personnes provenant de 38 institutions réparties dans le monde. L'astéroïde Bennu est un vestige vieux de 4.5 milliards d'années de notre système solaire primitif, et les scientifiques pensent qu'il peut aider à faire la lumière sur la formation et l'évolution des planètes. Les experts affirment que l’astéroïde géocroiseur riche en carbone sert de capsule temporelle depuis les débuts de l’histoire du système solaire.

L’échantillon fournira des indices importants qui pourraient nous aider à comprendre l’origine des matières organiques et de l’eau qui pourraient avoir conduit à la vie sur Terre. Contrairement aux météorites qui tombent sur Terre, qui sont rapidement contaminées au contact de l’atmosphère, l’échantillon collecté directement à Bennu offrira un aperçu préservé du passé. Les missions de retour d'échantillons comme Osiris-Rex sont importantes car les échantillons renvoyés sont intacts et conservent des informations importantes sur leur composition et leur histoire.

La sonde Osiris-Rex a été lancée le 8 septembre 2016 et est arrivée à Bennu en décembre 2018. Après avoir cartographié l'astéroïde pendant près de deux ans, elle a collecté un échantillon de la surface le 20 octobre 2020. Les scientifiques attendent avec impatience l'analyse de l'astéroïde. des échantillons pour découvrir les secrets que détient l'astéroïde Bennu sur la formation de planètes comme la Terre et les origines de la vie elle-même.

Sources:

