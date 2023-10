La grande année de l'héliophysique : célébrer la science solaire et l'influence du Soleil

La NASA a récemment annoncé le lancement de la Grande Année de l'Héliophysique, une célébration mondiale de la science solaire et de l'incroyable influence du Soleil sur Terre et sur l'ensemble du système solaire. Le concept Big Year, popularisé à l'origine par les ornithologues amateurs, encourage les participants à observer et à étudier autant d'espèces d'oiseaux différentes que possible au cours d'une seule année. Aujourd’hui, la NASA met les passionnés au défi de faire de même avec notre propre étoile, le Soleil.

Prévue d'octobre 2023 à décembre 2024, la grande année de l'héliophysique offre aux individus la possibilité de participer à un large éventail d'événements scientifiques solaires, notamment l'observation d'éclipses solaires, l'observation d'aurores impressionnantes et la participation à des projets de science citoyenne. L'Agence spatiale américaine invite tous ceux qui souhaitent explorer la science, l'art et la beauté de l'héliophysique à participer à cette initiative passionnante.

Pour unir les efforts collectifs de l'ensemble de la communauté héliophysique, la NASA a créé un identifiant et un guide de style que les participants peuvent utiliser pour montrer leur soutien à la grande année de l'héliophysique. En utilisant ces ressources, les individus peuvent contribuer à la cohésion de l’image de marque de cette célébration mondiale.

L'étude d'une étoile et de ses interactions avec le système solaire est connue sous le nom d'héliophysique. En approfondissant ce domaine captivant, les scientifiques acquièrent des informations précieuses non seulement sur le Soleil lui-même, mais également sur son profond impact sur la Terre et les planètes environnantes. La grande année de l'héliophysique vise à vulgariser ce domaine d'étude important et à favoriser une appréciation plus profonde de l'influence du Soleil.

Alors, que vous soyez un scientifique chevronné, un astronome en herbe ou simplement fasciné par les merveilles du cosmos, rejoignez la NASA pour célébrer la grande année de l'héliophysique et découvrez la science, l'art et la beauté captivants de notre extraordinaire étoile.

