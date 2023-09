La NASA transmet son spectromètre imageur à la planète pour l'intégrer au satellite Tanager

Le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA a remis un spectromètre imageur à la société américaine d'imagerie de la Terre Planet, pour intégration sur le satellite hyperspectral Tanager 1. Cette étape marque une étape importante pour la Carbon Mapper Coalition, qui vise à mieux comprendre les émissions mondiales de méthane et de dioxyde de carbone.

Le spectromètre imageur développé par JPL jouera un rôle crucial dans la détection, la localisation et la quantification des émissions de sources ponctuelles de méthane et de dioxyde de carbone. Il fournira des données précieuses pour soutenir la mission de la Coalition.

Dans le cadre de son engagement auprès de la Coalition, Planet travaille activement à la construction et au lancement de deux satellites hyperspectraux, Tanager 1 et Tanager 2. Tanager 1 devrait être prêt à être lancé en 2024.

De plus, Planet poursuit son programme Pelican. La première démo technique, TD1, a été entièrement construite et devrait être lancée plus tard cette année. L'objectif principal de TD1 est de tester la plateforme satellite et les systèmes opérationnels dans un environnement orbital. Les leçons tirées de TD1 éclaireront les futures itérations des satellites Pelican et Tanager.

Planet collabore également activement avec les utilisateurs dans le cadre de leur programme d'accès anticipé (EAP) pour comprendre comment les données hyperspectrales peuvent apporter le plus de valeur à diverses organisations. En exploitant les données synthétiques développées en partenariat avec Rendered.ai, Planet vise à recueillir des commentaires complets du marché et à identifier des applications et des cas d'utilisation innovants pour les futures données hyperspectrales.

Avec cette intégration du spectromètre imageur sur le satellite Tanager 1, la NASA et Planet progressent vers leur objectif commun de surveiller et de comprendre plus efficacement les émissions de gaz à effet de serre. Cette collaboration ouvrira la voie à de meilleurs efforts d’analyse et d’atténuation du changement climatique.

