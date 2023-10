Une sonde de la NASA se lance dans un voyage vers Psyché

By

La NASA a lancé un vaisseau spatial appelé Psyché pour une mission visant à explorer un objet situé à 2.2 milliards de kilomètres. Psyché est un astéroïde riche en métaux qui pourrait fournir des informations précieuses sur la composition et l’intérieur de planètes comme la Terre. On pense que cet astéroïde est le vestige d’une petite planète ou d’un nouveau corps céleste encore inconnu des scientifiques.

Le vaisseau spatial, voyageant sur une fusée SpaceX Falcon Heavy réutilisable, vise à découvrir de nouvelles informations sur l'évolution de notre système solaire et sur la manière dont les différents corps célestes interagissent les uns avec les autres. Ce sera la première fois qu’un monde doté d’une surface métallique sera visité par des humains ou des robots.

La scientifique principale Lindy Elkins-Tanton a déclaré que leur objectif est d'étudier le noyau d'une planète, ce que l'on appelle métaphoriquement l'exploration de « l'espace intérieur » lors d'un voyage dans l'espace extra-atmosphérique. On pense que Psyché, du nom de la déesse grecque de l’âme, fait partie du noyau de fer-nickel d’un planétésimal, un élément constitutif des planètes rocheuses.

Pendant deux ans, le vaisseau spatial étudiera Psyché à l’aide d’instruments avancés pour examiner son champ magnétique, sa composition chimique et minérale ainsi que sa topographie. Cette mission testera les communications de nouvelle génération à l’aide de lasers et utilisera un système de propulsion qui exploite l’énergie des panneaux solaires pour créer des champs électriques et magnétiques.

La sonde spatiale Psyché devrait arriver à destination dans la ceinture d’astéroïdes, entre Mars et Jupiter, en juillet 2029. Cette mission représente une avancée significative dans notre compréhension des corps célestes et de leur rôle dans la formation du système solaire.

