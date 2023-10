Nouvelles perspectives : NISAR dévoile les secrets du cycle du carbone sur Terre

La mission révolutionnaire du satellite radar NISAR, une collaboration entre la NASA et l'ISRO, est sur le point de révolutionner notre compréhension des écosystèmes terrestres et de leur impact sur le cycle mondial du carbone. Avec son lancement début 2024, NISAR vise à fournir des informations détaillées sur deux écosystèmes cruciaux : les forêts et les zones humides, qui jouent un rôle important dans la régulation des gaz à effet de serre et dans la conduite du changement climatique.

Les forêts et les zones humides sont essentielles au captage et à la libération du carbone, les forêts stockant le carbone dans le bois de leurs arbres et les zones humides le stockant dans les couches organiques du sol. Toute perturbation de ces écosystèmes peut accélérer la libération de dioxyde de carbone et de méthane dans l’atmosphère. Les systèmes radar avancés de NISAR balayeront l'ensemble des surfaces terrestres et glaciaires de la planète deux fois tous les 12 jours, collectant des données inestimables pour aider les chercheurs à comprendre les processus de capture et de libération du carbone au sein de ces écosystèmes.

« La technologie radar du NISAR nous permettra d’avoir une perspective globale de la planète dans l’espace et dans le temps. Cela peut nous donner une vision fiable de l'évolution exacte des terres et des glaces de la Terre », explique Paul Rosen, scientifique du projet NISAR au Jet Propulsion Laboratory de la NASA.

Les données collectées par NISAR amélioreront considérablement notre compréhension de l’impact de la déforestation et de la dégradation des forêts sur le cycle du carbone, contribuant ainsi au réchauffement climatique. De plus, la technologie radar du NISAR pénétrera le couvert forestier, fournissant ainsi des estimations de la densité du couvert forestier avec une précision remarquable. De plus, les observations du NISAR aideront à surveiller les inondations des zones humides et à comprendre les effets du changement climatique et des activités humaines sur les écosystèmes des zones humides.

Ces informations sont inestimables pour répondre aux efforts d’atténuation du changement climatique. En comprenant la dynamique de la perte forestière, de la déforestation et de la libération de carbone dans les zones humides, nous pouvons prendre des mesures proactives pour réduire notre impact sur ces écosystèmes critiques. En fin de compte, NISAR soutiendra les efforts mondiaux visant à passer à des pratiques plus durables et à protéger les ressources naturelles de notre planète.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que NISAR ?

R : NISAR signifie NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar. Il s'agit d'une mission conjointe de la NASA et de l'ISRO visant à étudier les écosystèmes terrestres et leur impact sur le cycle du carbone.

Q : Sur quels écosystèmes le NISAR se concentre-t-il ?

R : NISAR se concentre sur les forêts et les zones humides, deux écosystèmes essentiels pour réguler les gaz à effet de serre et influencer le changement climatique.

Q : Comment NISAR collectera-t-il les données ?

R : NISAR utilisera des systèmes radar sophistiqués pour scanner les surfaces terrestres et glacées de la Terre tous les 12 jours, fournissant ainsi des informations complètes sur les changements des écosystèmes.

Q : Quelles informations NISAR fournira-t-il ?

R : NISAR améliorera notre compréhension des processus de captage et de libération du carbone dans les forêts et les zones humides, nous aidant ainsi à lutter plus efficacement contre la déforestation, la dégradation des forêts et la gestion des zones humides.

Q : Quand le NISAR sera-t-il lancé ?

R : NISAR devrait être lancé début 2024.

Q : Où puis-je en savoir plus sur NISAR ?

R : Pour en savoir plus sur NISAR, visitez le site Web officiel à l'adresse