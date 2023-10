Nouvelle mission de satellite radar pour surveiller les écosystèmes terrestres et le changement climatique

Une mission conjointe révolutionnaire entre la NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) devrait être lancée début 2024, dans le but de révolutionner notre compréhension des écosystèmes forestiers et des zones humides de la Terre et de leur impact sur le cycle mondial du carbone. Baptisée NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), la mission satellite radar fournira des informations détaillées sur ces deux écosystèmes cruciaux, qui jouent un rôle essentiel dans la régulation des gaz à effet de serre et dans l’influence du changement climatique.

Remplaçant les citations directes, la NASA rapporte que les systèmes radar sophistiqués du NISAR balayeront presque toutes les surfaces terrestres et glacées de la Terre tous les 12 jours. En collectant des données complètes sur les changements de couverture terrestre, la mission permettra aux chercheurs d’étudier les effets sur le cycle du carbone – les processus complexes par lesquels le carbone se déplace entre l’atmosphère, la terre, les océans et les organismes vivants.

Les forêts, dont les arbres stockent le carbone dans leur bois, et les zones humides, dont le carbone est retenu dans des couches de sol organique, agissent toutes deux comme des puits de carbone vitaux. Les perturbations de ces systèmes, qu’elles soient graduelles ou brusques, peuvent déclencher une libération accélérée de dioxyde de carbone et de méthane, exacerbant ainsi le changement climatique. La mission NISAR vise à suivre ces changements à l’échelle mondiale, aidant ainsi les scientifiques à mieux comprendre les impacts sur le cycle du carbone et le climat.

En plus de son rôle dans la surveillance des changements des écosystèmes, NISAR fournira des informations précieuses sur la dynamique des mouvements des terres, facilitant ainsi l'étude des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des glissements de terrain, ainsi que des affaissements et des soulèvements de surface. En outre, la mission capturera des données sur les mouvements et la fonte des glaciers et de la glace marine.

Le lancement de NISAR début 2024 depuis le sud de l'Inde marque une étape importante dans les efforts mondiaux visant à étudier les écosystèmes et le climat de la Terre. La collaboration entre la NASA et l'ISRO démontre la puissance de la coopération internationale pour relever les défis environnementaux critiques auxquels notre planète est confrontée.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce que NISAR ?



NISAR, abréviation de NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, est une mission de satellite radar développée conjointement par la NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) pour surveiller les écosystèmes forestiers et humides de la Terre ainsi que leur rôle dans le cycle mondial du carbone et le changement climatique.

Q : Comment NISAR contribuera-t-il à la compréhension du cycle du carbone ?



Les systèmes radar du NISAR balayeront les surfaces terrestres et glacées de la Terre tous les 12 jours, fournissant ainsi des données complètes sur les changements de la couverture terrestre. En étudiant ces changements à l’échelle mondiale, les scientifiques peuvent mieux comprendre les impacts sur le cycle du carbone – les processus par lesquels le carbone se déplace entre l’atmosphère, la terre, les océans et les organismes vivants.

Q : Pourquoi les forêts et les zones humides sont-elles importantes pour le changement climatique ?



Les forêts et les zones humides sont des écosystèmes cruciaux qui agissent comme des puits de carbone, les forêts stockant le carbone dans leurs arbres et les zones humides stockant le carbone dans les couches de sol organique. Les perturbations de ces écosystèmes peuvent accélérer la libération de dioxyde de carbone et de méthane, contribuant ainsi au changement climatique.

Q : Quelles autres données NISAR collectera-t-il ?



En plus de la surveillance des écosystèmes, NISAR capturera des informations sur la dynamique des mouvements des terres, facilitant ainsi l'étude des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des glissements de terrain ainsi que des affaissements et des soulèvements de surface. La mission suivra également les mouvements et la fonte des glaciers et de la glace marine.

Q : Quand le lancement de NISAR est-il prévu ?



NISAR devrait être lancé début 2024 depuis le sud de l’Inde.