Mission NISAR visant à fournir des informations sans précédent sur les écosystèmes terrestres et le changement climatique

La mission NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar), une collaboration entre la NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), est sur le point de révolutionner notre compréhension des écosystèmes forestiers et des zones humides de la Terre et de leur impact sur le changement climatique. Prévue pour un lancement début 2024, la mission de satellite radar NISAR utilisera des systèmes radar avancés pour scanner les surfaces terrestres et glacées de la Terre tous les 12 jours.

Les forêts et les zones humides jouent un rôle crucial dans la régulation des gaz à effet de serre, en particulier du dioxyde de carbone, principal responsable du changement climatique mondial. En capturant et en stockant le carbone, ces écosystèmes agissent comme des puits naturels de carbone, contribuant ainsi à maintenir l'équilibre délicat de l'atmosphère de notre planète. Cependant, lorsque ces écosystèmes sont perturbés ou dégradés, ils peuvent libérer des quantités importantes de dioxyde de carbone et de méthane, contribuant ainsi à l’effet de serre et aggravant encore le changement climatique.

Grâce à sa technologie radar sophistiquée, NISAR fournira aux chercheurs des informations sans précédent sur la dynamique des forêts et des zones humides à l’échelle mondiale. En surveillant les changements de couverture terrestre et le mouvement du carbone entre l’atmosphère, la terre, les océans et les êtres vivants, les scientifiques seront en mesure de mieux comprendre les processus à l’origine du changement climatique. Cette vision globale de la planète dans l'espace et dans le temps permettra de mieux comprendre les interactions complexes entre les écosystèmes terrestres et le cycle mondial du carbone.

"La technologie radar du NISAR nous permettra d'avoir une vue d'ensemble de la planète dans l'espace et dans le temps", explique Paul Rosen, scientifique du projet NISAR au Jet Propulsion Laboratory de la NASA. En balayant presque toutes les surfaces terrestres et glaciaires de la Terre, NISAR fournira aux chercheurs des données précieuses pour étudier comment les changements dans les forêts et les zones humides affectent le cycle mondial du carbone et façonnent notre climat.

La mission NISAR représente un pas en avant significatif dans notre capacité à surveiller et à comprendre l'impact des activités humaines sur les écosystèmes et le climat de la Terre. En mettant en lumière la relation complexe entre les forêts, les zones humides et le cycle du carbone, NISAR fournira des informations précieuses pour le développement de stratégies efficaces d'atténuation du changement climatique.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce que NISAR?

NISAR, le radar à synthèse d'ouverture NASA-ISRO, est une mission conjointe entre la NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) visant à étudier les écosystèmes forestiers et humides de la Terre et leur influence sur le changement climatique.

Comment NISAR fournira-t-il des informations sur les écosystèmes terrestres et le changement climatique ?

NISAR utilisera des systèmes radar avancés pour scanner les surfaces terrestres et glacées de la Terre tous les 12 jours, fournissant ainsi des informations détaillées sur les forêts et les zones humides. Ces écosystèmes jouent un rôle crucial dans la régulation des gaz à effet de serre, et en surveillant les changements de couverture terrestre et les mouvements du carbone, NISAR aidera les scientifiques à mieux comprendre leur impact sur le cycle mondial du carbone et le changement climatique.

Pourquoi les forêts et les zones humides sont-elles importantes dans le contexte du changement climatique ?

Les forêts et les zones humides agissent comme des puits naturels de carbone en capturant et en stockant le dioxyde de carbone, un gaz à effet de serre qui contribue au changement climatique. Cependant, les perturbations ou la dégradation de ces écosystèmes peuvent entraîner le rejet de dioxyde de carbone et de méthane, exacerbant l'effet de serre. L’étude des forêts et des zones humides est essentielle pour comprendre leur rôle dans la régulation du climat.

Quels sont les avantages potentiels de la mission NISAR ?

En fournissant des informations sans précédent sur les écosystèmes terrestres, NISAR contribuera à une compréhension plus approfondie des interactions complexes entre les forêts, les zones humides et le cycle mondial du carbone. Ces connaissances éclaireront l’élaboration de stratégies efficaces d’atténuation du changement climatique et contribueront à façonner notre approche en matière de préservation de l’environnement.