NISAR va révolutionner la compréhension de l'impact des écosystèmes sur le cycle du carbone et le changement climatique

La NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) collaborent à la mission de satellite radar NISAR, dont le lancement est prévu début 2024. Cette mission révolutionnaire vise à fournir des informations précieuses sur l'impact des changements dans les forêts et les zones humides de la Terre sur le cycle mondial du carbone et changement climatique.

Les systèmes radar avancés de NISAR balayeront presque chaque centimètre carré des surfaces terrestres et glacées de la Terre, collectant des données deux fois tous les 12 jours. Cette quantité massive de données permettra aux chercheurs de mieux comprendre deux fonctions essentielles des forêts et des zones humides : l’absorption et la libération du carbone. Les forêts stockent le carbone dans leurs arbres, tandis que les zones humides le stockent dans les couches organiques du sol. Les perturbations de ces écosystèmes peuvent accélérer la libération de dioxyde de carbone et de méthane dans l’atmosphère, exacerbant ainsi le changement climatique.

L'objectif principal du NISAR est de suivre les changements dans la couverture terrestre à l'échelle mondiale, permettant ainsi aux chercheurs d'analyser les impacts sur le cycle du carbone. En comprenant comment le carbone se déplace entre l’atmosphère, la terre, les océans et les êtres vivants, les scientifiques acquerront des connaissances cruciales sur la dynamique complexe du changement climatique.

La technologie radar innovante embarquée à bord du NISAR fournira des observations complètes et fiables des terres et des glaces de la Terre, offrant ainsi une perspective plus large de l'évolution de ces écosystèmes au fil du temps. Cela sera particulièrement utile pour surveiller la déforestation, qui représente une part importante des émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine. Les données collectées par le radar en bande L du NISAR pénétreront à travers le couvert forestier, rebondissant sur les troncs d'arbres et le sol en contrebas. En analysant les signaux réfléchis, les chercheurs peuvent estimer la densité forestière avec une précision remarquable.

De plus, les données du NISAR mettront en lumière les causes des changements dans les forêts et les zones humides, telles que les maladies, l'activité humaine ou les incendies. Ces connaissances renforceront les efforts de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, alors que les pays s'efforcent d'adopter des pratiques durables pour réduire les émissions de carbone.

De plus, la technologie radar de la mission aidera à surveiller les inondations des zones humides, un facteur critique dans le cycle du carbone. Les zones humides, qui englobent divers types d’écosystèmes, retiennent une quantité importante de carbone dans le sol. Lorsque les zones humides sont inondées, les bactéries décomposent la matière organique, libérant ainsi du méthane dans l’atmosphère. À l’inverse, lorsque les zones humides s’assèchent, le carbone exposé réagit avec l’oxygène, produisant du dioxyde de carbone. Comprendre ces processus est crucial pour gérer les environnements humides et atténuer les émissions de gaz à effet de serre.

Le lancement de NISAR en 2024 annonce une nouvelle ère dans l'étude des interactions entre les écosystèmes et le cycle mondial du carbone. Grâce à ses capacités de surveillance complètes, cette mission fournira des informations précieuses pour lutter contre le changement climatique et favoriser des pratiques environnementales durables.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce que NISAR ?



R : NISAR signifie mission satellite NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (SAR). Il s'agit d'une mission conjointe entre la NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale qui vise à étudier les changements dans les écosystèmes terrestres et leur impact sur le cycle mondial du carbone et le changement climatique.

Q : Comment NISAR collectera-t-il les données ?



R : NISAR utilisera des systèmes radar sophistiqués pour balayer presque toutes les surfaces terrestres et glacées de la Terre. Il collectera des données deux fois tous les 12 jours, offrant ainsi une couverture détaillée et complète de ces écosystèmes.

Q : Qu’est-ce que NISAR aidera les chercheurs à comprendre ?



R : NISAR aidera les chercheurs à comprendre comment les forêts et les zones humides captent et libèrent du carbone, deux fonctions essentielles liées au cycle du carbone. Cette compréhension est cruciale pour comprendre l’impact de ces écosystèmes sur le changement climatique.

Q : Comment le NISAR surveillera-t-il la déforestation ?



R : La technologie radar du NISAR pénétrera à travers le couvert forestier, permettant aux chercheurs d'estimer la densité forestière et de suivre les changements dans la couverture terrestre. Cela fournira des informations précieuses sur les modèles de déforestation et leur impact sur le cycle du carbone.

Q : Quel rôle NISAR jouera-t-il dans l’étude des zones humides ?



R : NISAR surveillera les inondations des zones humides, qui influencent le cycle du carbone. En comprenant les processus par lesquels les zones humides libèrent du méthane et du dioxyde de carbone, les chercheurs peuvent mieux gérer ces écosystèmes et atténuer les émissions de gaz à effet de serre.

Q : Comment NISAR bénéficiera-t-il aux efforts de lutte contre le changement climatique ?



R : Les données du NISAR amélioreront notre compréhension des interactions complexes entre les écosystèmes, le cycle du carbone et le changement climatique. Ces connaissances éclaireront les pratiques environnementales durables et contribueront à réduire les émissions de carbone.