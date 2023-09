L'avenir de la Station spatiale internationale : la NASA propose le véhicule américain de désorbitation

La NASA a annoncé son intention de retirer la Station spatiale internationale (ISS) d'ici la fin de la décennie. Dans le cadre du retrait prévu de la station, la NASA a proposé le développement du US Deorbit Vehicle (USDV), un vaisseau spatial conçu pour désorbiter l'ISS en toute sécurité. L'ISS, une coentreprise de cinq agences spatiales, est opérationnelle depuis 1998 et devrait se poursuivre jusqu'en 2030, la Russie s'y engageant jusqu'en 2028 au moins.

La désorbite en toute sécurité de l'ISS est une responsabilité partagée des cinq agences spatiales, dans le but d'éviter les zones peuplées. En prévision du retrait de l'ISS, la NASA cherche à transférer ses opérations en orbite terrestre basse vers des plates-formes détenues et exploitées commercialement. Ce changement vise à garantir un accès et une présence continus dans l’espace pour la recherche, le développement technologique et la collaboration internationale.

Les stratégies précédentes pour désorbiter l’ISS impliquaient l’utilisation de plusieurs vaisseaux spatiaux Roscosmos Progress. Cependant, des évaluations récentes ont conduit la NASA à proposer le développement d’un nouveau vaisseau spatial, l’USDV, qui offrirait des capacités plus robustes pour une désorbite responsable. L'USDV se concentrera sur l'activité de désorbitation finale et pourra être soit une nouvelle conception de vaisseau spatial, soit une modification d'un vaisseau spatial existant. Il sera conçu pour fonctionner lors de son premier vol et disposera d’une capacité de redondance et de récupération d’anomalies suffisante pour effectuer la désorbitation critique.

Le développement de l'USDV sera un effort complexe et long, nécessitant des années de développement, de tests et de certification. Cependant, ce vaisseau spatial proposé représente un changement important dans l'approche de la NASA en matière de désorbite de l'ISS et garantit un déclassement sûr et contrôlé de la station spatiale.

