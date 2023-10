La recherche de la glace martienne : découvrir des habitats et des ressources potentiels sur la planète rouge

Les scientifiques sont depuis longtemps fascinés par la possibilité de trouver de l’eau sur Mars, et les récents développements du projet de cartographie des eaux souterraines et des glaces (SWIM) nous ont rapprochés plus que jamais de la découverte des secrets cachés sous la surface martienne. Les cartes récemment publiées par SWIM, financées par la NASA, fournissent des informations détaillées sur les endroits les plus susceptibles de trouver de la glace souterraine accessible aux futures missions.

L’importance de trouver de la glace sur Mars va au-delà de son potentiel en tant que ressource vitale pour les futurs astronautes. Les carottes de glace, similaires à celles que les scientifiques forent sur Terre, pourraient fournir des informations précieuses sur l'histoire climatique de Mars et aider à identifier des habitats potentiels pour la vie microbienne. La recherche de glace souterraine est nécessaire car l’eau liquide n’est pas stable à la surface de Mars. En raison de la faible atmosphère, toute eau se vaporise immédiatement. Cependant, les pôles de Mars contiennent de grandes quantités de glace, notamment de l’eau et de la neige carbonique (dioxyde de carbone).

Le projet SWIM, dirigé par le Planetary Science Institute et géré par le Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a intégré les données de plusieurs missions de la NASA, notamment Mars Reconnaissance Orbiter et Mars Global Surveyor, pour identifier les emplacements les plus prometteurs pour la glace martienne. Les instruments embarqués sur ces engins spatiaux ont déjà détecté des indications d'eau gelée sous la surface aux latitudes moyennes de Mars, les latitudes moyennes nord étant particulièrement attrayantes en raison de leur atmosphère plus épaisse et de leur potentiel de températures chaudes.

La dernière carte SWIM intègre des données provenant de caméras à plus haute résolution à bord du Mars Reconnaissance Orbiter, offrant une perspective plus détaillée de la ligne de démarcation de la glace. La carte comprend également des observations de terrains polygonaux causés par l'expansion et la contraction de la glace souterraine. Ces observations mettent encore en évidence la présence de glace cachée sous la surface.

Si l’objectif principal de SWIM est de localiser les glaces martiennes et les sites d’atterrissage potentiels pour de futures missions, il ouvre également de nouvelles voies d’étude scientifique. Les variations de la quantité de glace d'eau dans différentes régions de Mars soulèvent des questions intrigantes, et la carte pourrait conduire à de nouvelles hypothèses sur ces variations. De plus, le projet sert de base à la mission proposée Mars Ice Mapper, qui explorerait davantage la glace proche de la surface à l’aide d’un système radar spécialisé.

La quête de la glace martienne continue de captiver les scientifiques et les passionnés de l'espace, alors que nous explorons le potentiel de la planète rouge à soutenir la vie humaine et à percer les mystères de son histoire.

QFP

Pourquoi est-il important de trouver de la glace sur Mars ?

Trouver de la glace sur Mars est crucial pour soutenir l’exploration humaine et une éventuelle colonisation. La glace peut constituer une ressource vitale pour l’eau potable, ainsi qu’un ingrédient clé pour produire du carburant pour fusée. De plus, l'étude de la glace martienne à l'aide de carottes de glace peut fournir des informations précieuses sur l'histoire climatique de la planète et sur la possibilité d'une vie microbienne passée ou présente.

Pourquoi la recherche de glace souterraine est-elle nécessaire ?

L'eau liquide n'est pas stable à la surface de Mars en raison de la mince atmosphère de la planète. Toute eau se vaporise immédiatement. Par conséquent, la recherche de glace souterraine est nécessaire pour trouver des ressources en eau stables. Les pôles de Mars sont connus pour contenir des quantités importantes de glace, mais ces régions ne conviennent pas à l'exploration humaine en raison des températures extrêmement froides.

Quelle est l’importance du projet SWIM ?

Le projet de cartographie des glaces d'eau souterraines (SWIM) joue un rôle essentiel dans l'identification de sites d'atterrissage potentiels pour les futures missions sur Mars. En intégrant les données de diverses missions de la NASA, SWIM a créé des cartes détaillées mettant en évidence les zones les plus prometteuses pour accéder à la glace martienne. Ces cartes contribuent à notre compréhension de l’histoire climatique de Mars et facilitent la recherche d’environnements habitables.

Quelles sont les perspectives d’avenir du projet SWIM ?

Le projet SWIM sert de base à la mission proposée Mars Ice Mapper. Si elle est approuvée, cette mission impliquerait un orbiteur équipé d'un radar spécialisé conçu pour rechercher de la glace proche de la surface au-delà des zones confirmées par les missions précédentes. La mission Mars Ice Mapper vise à explorer davantage la présence de glace martienne et à améliorer notre connaissance des ressources de la planète rouge.