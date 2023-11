NASA Plus : un service de streaming gratuit et sans publicité décolle

La NASA est sur le point de révolutionner la façon dont nous vivons l'exploration spatiale avec le lancement de son nouveau service de streaming, NASA Plus. Contrairement aux plateformes de streaming traditionnelles, NASA Plus ne nécessite pas d'abonnement et est totalement exempt de publicités. Ce service révolutionnaire permettra aux utilisateurs d'accéder à la couverture en direct de la NASA, lauréate d'un Emmy Award, ainsi qu'à une gamme de séries vidéo originales basées sur les missions de l'agence.

NASA Plus fait partie de la transformation numérique plus vaste de l'organisation, qui comprend également un site Web et une application remaniés. Le service vise à apporter les merveilles de l'espace directement aux téléspectateurs sans la barrière du coût ou des publicités intrusives. Grâce à son engagement à être adapté aux familles et facilement accessible sur la plupart des principales plates-formes, NASA Plus est sur le point de captiver l'imagination des passionnés de l'espace du monde entier.

Le moment de NASA Plus ne pourrait pas être plus parfait, alors que l'agence se prépare pour la mission Artemis II sur la Lune en novembre 2024. Cette mission historique marquera la première fois en 52 ans que des astronautes s'aventureront sur la surface lunaire. Alors que nous attendons avec impatience cet événement monumental, NASA Plus promet de fournir des images et des aperçus époustouflants de la mission, permettant aux téléspectateurs de s'émerveiller devant les merveilles de l'espace.

FAQ:

Q : Combien coûte NASA Plus ?

R : NASA Plus est entièrement gratuit.

Q : Dois-je m'abonner à NASA Plus ?

R : Non, NASA Plus ne nécessite pas d'abonnement.

Q : Y aura-t-il des publicités sur NASA Plus ?

R : Non, NASA Plus est totalement sans publicité.

Q : NASA Plus sera-t-il disponible sur diverses plateformes ?

R : Oui, NASA Plus vise à être facilement accessible sur la plupart des principales plateformes.

Q : Puis-je regarder la couverture en direct sur NASA Plus ?

R : Oui, NASA Plus donnera accès à la couverture en direct primée aux Emmy Awards de la NASA.

Sources : NASA.gov