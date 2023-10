La NASA invite le public à des activités virtuelles avant le lancement du vaisseau spatial Psyché

La NASA se prépare au lancement de sa sonde spatiale Psyché, qui se lancera dans une mission d'étude d'un astéroïde riche en métaux situé dans la partie externe de la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Le vaisseau spatial fournira des informations précieuses sur les noyaux planétaires et la formation de la Terre elle-même.

Le vaisseau spatial Psyche devrait décoller à 10 h 16 HAE le jeudi 12 octobre à bord d'une fusée SpaceX Falcon Heavy depuis le complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center de la NASA en Floride. En plus de sa mission principale, le vaisseau spatial accueillera également une démonstration technologique appelée Deep Space Optical Communications (DSOC), qui testera pour la première fois les communications laser au-delà de la Lune.

Pour impliquer le public dans cette mission passionnante, la NASA invite les particuliers à participer à des activités virtuelles. En s'inscrivant en tant qu'invité virtuel, les participants auront accès à des ressources sélectionnées, aux changements d'horaire et à des informations spécifiques à la mission fournies directement dans leur boîte de réception e-mail. En guise de souvenir spécial, les invités virtuels recevront un timbre commémoratif pour leur « passeport invité virtuel » après chaque activité.

La diffusion en direct du lancement débutera à 9 h 30 HAE le jeudi 12 octobre et pourra être regardée sur diverses plateformes, notamment YouTube, X, Facebook, Twitch, Daily Motion, l'application NASA, www.nasa.gov/nasatv, et la chaîne UHD de la NASA.

Cette mission offre au public une opportunité extraordinaire de participer à l'exploration et aux découvertes scientifiques de la NASA. Grâce à un accès virtuel et à des ressources informatives, les individus peuvent rester informés des derniers développements et assister au lancement spectaculaire du vaisseau spatial Psyché. C'est l'occasion d'élargir notre compréhension de la formation planétaire et des mystères de notre propre planète.

Pour plus d'informations sur la mission Psyché, veuillez visiter le site Web de la NASA.

