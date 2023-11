Explorer la surface lunaire : le vol robotique commercial de la NASA vers la Lune

By

Les projets ambitieux de la NASA visant à explorer la surface de la Lune franchissent une étape significative avec le premier atterrissage robotique commercial aux États-Unis, prévu pour début 2024. Cette mission révolutionnaire fait partie de l'initiative Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA et du programme Artemis, visant à développer les capacités requises pour les futures missions avec équipage sur la Lune.

Astrobotic, l'une des principales sociétés de robotique spatiale, lancera son atterrisseur Peregrine sur la fusée Vulcan de United Launch Alliance (ULA), le lancement étant prévu pour le dimanche 24 décembre. Le lancement historique aura lieu au Space Launch Complex 41 à Cap Canaveral. Force Station, en Floride, marquant le vol inaugural de la nouvelle fusée Vulcan de l'ULA.

L’objectif principal de la Peregrine Mission One d’Astrobotic est de réussir à atterrir sur la surface lunaire. Dans le cadre de cette mission, l’atterrisseur transportera à la fois des charges utiles de la NASA et des charges commerciales. Les charges utiles de la NASA à bord joueront un rôle crucial dans l’amélioration de la compréhension de la Lune par l’agence et de son exploration dans le cadre du programme Artemis.

L'accréditation des médias pour les activités de pré-lancement et de lancement aura lieu au Kennedy Space Center de la NASA en Floride. Les membres des médias intéressés, y compris les journalistes internationaux, sont invités à demander une accréditation sur https://media.ksc.nasa.gov. La date limite de dépôt des candidatures est le vendredi 8 décembre pour les médias américains et le jeudi 9 novembre pour les médias internationaux.

Grâce à l'initiative CLPS, la NASA vise à établir un calendrier régulier de livraisons de charges utiles sur la surface lunaire, permettant des expériences, des tests technologiques et des démonstrations de capacités. Ces missions robotiques contribueront énormément à notre compréhension de la Lune, ouvrant la voie aux futures missions Artemis avec exploration en équipage.

Pour ceux qui recherchent de plus amples informations sur l'initiative CLPS de la NASA, visitez https://www.nasa.gov/clps. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour alors que nous nous embarquons dans ce passionnant voyage d’exploration lunaire.

