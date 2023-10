Le 16e symposium annuel von Braun sur l'exploration spatiale de la NASA se concentrera sur l'avancement de la science et de l'exploration spatiales

La NASA invite les représentants des médias à assister au 16e Symposium annuel von Braun sur l'exploration spatiale, qui aura lieu du mercredi au vendredi 25 au 27 octobre à l'Université d'Alabama à Huntsville. Le thème de cette année est « Advancing Space : From LEO to Lunar and Beyond » et le symposium réunira des intervenants du gouvernement, de l'industrie et du monde universitaire qui discuteront des derniers développements, des opportunités futures et des défis de la science et de l'exploration spatiales.

Parmi les participants de la NASA, l'administrateur Bill Nelson prononcera un discours lors du déjeuner de remise des prix le 25 octobre. Le déjeuner comprendra également une discussion sur les systèmes d'atterrissage humain. Les médias intéressés à parler à l'administrateur Nelson peuvent contacter Jackie McGuinness à [email protected]. Les membres des médias intéressés à assister au symposium doivent contacter le directeur exécutif de l'American Astronautical Society, Jim Way, à [email protected] ou au 703-866-0021 pour obtenir leurs informations d'identification.

L'événement débutera par le discours d'ouverture de Joseph Pelfrey, directeur par intérim du Marshall Space Flight Center de la NASA, qui modérera également un panel Artemis mercredi matin. Parmi les autres intervenants du Marshall Space Flight Center figurent Shane Canerday, ingénieur aérospatial ; John Honeycutt, responsable du programme Space Launch Systems ; Dayna Ise, directrice adjointe du Bureau des sciences et technologies ; Mallory James, ingénieur aérospatial ; Mary Beth Koelbl, directrice de la direction de l'ingénierie ; Jason Turpin, responsable technique principal de Propulsion ; et Lisa Watson-Morgan, responsable du programme Human Landing System.

Pour plus d’informations sur le symposium et le programme complet, veuillez visiter astronautical.org/events/vbs.

Sources : Fil de presse des relations publiques de la NASA