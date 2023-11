La NASA invite tout le monde à envoyer son nom sur la Lune Europa de Jupiter

La NASA offre une opportunité extraordinaire aux passionnés de l'espace de faire graver leur nom sur une puce électronique qui se trouvera à bord de la sonde spatiale Europa Clipper. Le vaisseau spatial devrait entrer en orbite autour de Jupiter au cours des cinq prochaines années, avec pour objectif principal d’explorer Europe, l’une des lunes intrigantes de la géante gazeuse, à la recherche de signes d’habitabilité. Les scientifiques pensent qu'Europe pourrait contenir un océan sous sa couche externe.

Bien que cette initiative puisse sembler nouvelle, la NASA a une longue tradition d'engagement du public et d'invitation à sa participation active à diverses missions spatiales. En 1995, le premier rover martien, Sojourner, a été nommé d'après la militante des droits des femmes du XIXe siècle, Sojourner Truth, à la suite d'une suggestion faite par une jeune fille de 19 ans. Un autre exemple concerne un mini-DVD contenant des milliers de signatures qui a été envoyé sur Saturne à bord de la sonde Cassini-Huygens.

La mission Europa Clipper aspire à identifier des sites d'atterrissage potentiels pour les futures missions sur Europa. Il passera deux ans à étudier la face opposée à Jupiter et deux années supplémentaires du côté faisant face à la géante gazeuse. À la fin de sa mission, le vaisseau spatial entrera délibérément en collision avec Ganymède, l'une des autres lunes de Jupiter.

À ce jour, plus de 840,000 31 noms ont déjà été soumis pour inscription sur la puce électronique, et les individus ont encore la possibilité d'ajouter leur nom jusqu'à la date limite du XNUMX décembre. Pour participer, les personnes intéressées peuvent simplement visiter le site Web de la NASA à l'adresse europa.nasa.gov et s'inscrire. De plus, l'Europa Clipper contiendra également un poème spécial intitulé « In Praise of Mystery : A Poem for Europa » écrit par la poète lauréate américaine Ada Limon.

Envoyer des noms dans l’espace symbolise la curiosité inébranlable de l’humanité et notre désir inébranlable d’explorer au-delà des limites de notre planète natale. Alors que l'Europa Clipper entame son voyage épique, il transportera les aspirations et les rêves de milliers d'individus, tous désireux de laisser leur marque dans le vaste cosmos.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. Tout le monde peut-il participer à cette initiative ?

Absolument! Cette initiative est ouverte à tous, permettant à chacun de faire envoyer son nom sur Europe, la lune de Jupiter.

2. Quelle est la date limite pour soumettre des noms ?

La date limite pour soumettre les noms est le 31 décembre.

3. Quels autres objets l'Europa Clipper transportera-t-il ?

En plus des noms, le vaisseau spatial transportera également un poème intitulé « In Praise of Mystery : A Poem for Europa » écrit par la poète lauréate américaine Ada Limon.

4. Quel est le but de la mission Europa Clipper ?

L'objectif principal de la mission Europa Clipper est d'explorer Europe et de rechercher des signes d'habitabilité, ainsi que d'identifier un site d'atterrissage potentiel pour de futures missions sur la Lune.

5. Combien de noms ont été collectés jusqu’à présent ?

Plus de 840,000 XNUMX noms ont déjà été collectés pour la mission Europa Clipper.