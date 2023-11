La NASA lance l'initiative Aurorasaurus pour révolutionner le suivi des aurores boréales

By

La NASA a récemment partagé sur Instagram une photographie impressionnante des aurores boréales prise depuis la Station spatiale internationale (ISS). La légende accompagnant l'image à couper le souffle expliquait que la photo avait été prise à 418 kilomètres au-dessus de l'Utah. Ce phénomène captivant, appelé aurores ou aurores boréales, est provoqué par des orages magnétiques déclenchés par l'activité solaire, comme des éruptions solaires ou des éjections de masse coronale.

La publication Instagram a rapidement recueilli près de 250,000 XNUMX likes et de nombreux admirateurs ont exprimé leur admiration pour la beauté des aurores boréales dans la section commentaires. Le message commençait intelligemment par l’expression « nuageux avec une chance de lueur », faisant allusion au titre d’un film populaire.

Cependant, l'excitation ne s'arrête pas à la photographie. La légende de la NASA présente également une initiative révolutionnaire appelée Aurorasaurus, qui permet aux personnes du monde entier de participer activement au suivi et à la fourniture de données précieuses sur les aurores boréales. Aurorasaurus est la toute première initiative scientifique citoyenne dédiée uniquement au suivi des aurores.

Grâce à cette initiative, les gens peuvent signaler des observations d'aurores en se connectant au site Web Aurorasaurus et en vérifiant leurs observations. Cette approche participative a déjà fourni des informations significatives. Les scientifiques ont découvert que les plateformes de médias sociaux jouent un rôle crucial dans la détection des événements météorologiques spatiaux en temps réel. De plus, ils ont appris que les aurores boréales sont visibles plus au sud que prévu, grâce aux rapports soumis par les citoyens.

En intégrant ces rapports citoyens dans les modèles météorologiques spatiaux, les chercheurs ont pu améliorer la précision des prévisions des aurores. Cet effort de collaboration entre les scientifiques et le grand public a révolutionné notre compréhension de ces phénomènes naturels captivants.

Si vous avez eu la chance d'observer des aurores boréales, partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Et si vous n'en avez pas encore eu l'occasion, ne vous inquiétez pas : participer à l'initiative Aurorasaurus pourrait vous rapprocher un peu plus de ce spectacle fascinant.

FAQ:

Q : Comment puis-je participer au suivi des aurores via Aurorasaurus ?

R : Pour participer au suivi des aurores, vous pouvez vous connecter au site Web Aurorasaurus et vérifier vos observations.

Q : Qu’ont appris les scientifiques grâce à l’initiative Aurorasaurus ?

R : Les scientifiques ont découvert que la météo spatiale peut être détectée en temps réel grâce aux médias sociaux et que la visibilité des aurores boréales s'étend plus au sud que prévu.

Q : Comment la collaboration entre les scientifiques et le public a-t-elle amélioré les prévisions des aurores ?

R : En intégrant les rapports soumis par les citoyens dans les modèles météorologiques spatiaux, les chercheurs ont considérablement amélioré la précision des prévisions sur les aurores boréales.