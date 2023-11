Nouvelles perspectives sur l'instrument EMIT de la NASA : cartographie des sources ponctuelles de méthane

En juillet 2022, la NASA a lancé l’instrument EMIT (Earth Surface Mineral Dust Source Investigation) avec pour mission principale de cartographier les minéraux clés dans les régions arides et d’étudier l’impact de la poussière soulevée sur notre climat. Cependant, de nouvelles recherches révolutionnaires ont montré qu'EMIT a la capacité de détecter et d'identifier plus de 750 émissions ponctuelles de gaz à effet de serre, y compris le méthane, un puissant gaz à effet de serre responsable du changement climatique.

Auparavant, les instruments de détection de méthane étaient principalement déployés dans des avions volant à basse altitude. Bien que ces instruments offrent une sensibilité plus élevée, leur zone de couverture et leur durée d'observation sont limitées. Ils sont également souvent jugés trop éloignés, risqués ou coûteux pour un déploiement à grande échelle. EMIT, quant à lui, opère depuis la Station spatiale internationale, ce qui lui permet d'observer les panaches de méthane depuis un point d'observation plus élevé couvrant une zone plus vaste.

Le spectromètre imageur d'EMIT capture des images de 50 milles sur 50 milles, appelées « scènes », de la surface de la Terre. Au cours de ses 30 premiers jours de fonctionnement, l'instrument a détecté 60 à 80 % des panaches de méthane généralement observés lors des campagnes aéroportées. Cette capacité remarquable ouvre de nouvelles possibilités pour identifier les grandes et petites sources de méthane, y compris les « super-émetteurs » qui contribuent de manière disproportionnée aux émissions de méthane.

L’identification des sources ponctuelles de méthane est cruciale dans la lutte contre le changement climatique. Le méthane est jusqu'à 80 fois plus efficace pour piéger la chaleur que le dioxyde de carbone, ce qui en fait un contributeur important au réchauffement climatique. En identifiant des sources spécifiques de méthane, les scientifiques peuvent développer des stratégies ciblées pour réduire les émissions et atténuer les effets du changement climatique.

L'étude récente utilisant les données de la détection de méthane de l'EMIT met en évidence le potentiel de l'instrument au-delà de sa mission principale. Cette capacité remarquable a dépassé les attentes et a démontré l'importance d'investir dans des technologies innovantes qui nous permettent de mieux comprendre le climat de notre planète.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’EMIT ?

R : EMIT signifie Earth Surface Mineral Dust Source Investigation, un instrument de la NASA lancé en juillet 2022 pour cartographier les minéraux clés dans les régions arides et étudier l'impact de la poussière sur le climat.

Q : Comment EMIT détecte-t-il les émissions de méthane ?

R : EMIT utilise son spectromètre imageur à bord de la Station spatiale internationale pour observer les panaches de méthane à la surface de la Terre, ce qui lui permet d'identifier les sources ponctuelles d'émissions de méthane.

Q : Pourquoi est-il important d’identifier les sources de méthane ?

R : Le méthane est un puissant gaz à effet de serre qui contribue au réchauffement climatique. L'identification de sources spécifiques de méthane permet aux scientifiques d'élaborer des stratégies ciblées pour réduire les émissions et atténuer le changement climatique.

Q : Comment la capacité d'EMIT se compare-t-elle aux instruments traditionnels de détection de méthane ?

R : Bien que les instruments déployés dans les avions offrent une sensibilité plus élevée, le point de vue plus élevé et la zone de couverture plus large de l'EMIT lui permettent de détecter d'importants panaches de méthane et d'identifier plus efficacement les sources ponctuelles.