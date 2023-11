Nouvelle collaboration entre la NASA et l'ISRO pour étudier les paysages changeants de la Terre

La NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) se sont lancées dans une collaboration révolutionnaire pour développer le satellite NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR), une mission innovante d'observation de la Terre. Cet effort conjoint vise à fournir une compréhension globale des paysages changeants de la planète.

Son lancement est prévu pour 2024 et NISAR emploiera une technologie radar de pointe pour balayer en continu la surface de la Terre. Son objectif principal est de surveiller et d’analyser les transformations à long terme des formations terrestres et glaciaires à travers le monde. En utilisant deux systèmes de radar à synthèse d'ouverture (SAR) distincts, NISAR observera la planète à travers différents ensembles de longueurs d'onde.

Le SAR en bande L, développé par la NASA, et le SAR en bande S, développé par l'ISRO, fonctionneront en harmonie pour capturer une vue complète des caractéristiques dynamiques de la Terre. Selon Paul Rosen, scientifique du projet NISAR au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, cet effort de collaboration fournira une compréhension sans précédent des changements qui se produisent sur Terre dans l'espace et dans le temps.

Le NISAR se concentrera principalement sur les forêts et les zones humides, des écosystèmes cruciaux qui servent de puits de carbone vitaux. Ces zones jouent un rôle essentiel dans la capture et le stockage du dioxyde de carbone et d’autres gaz à effet de serre, atténuant ainsi le changement climatique. Malheureusement, la déforestation et l’expansion urbaine ont conduit à une réduction de la capacité de ces écosystèmes à séquestrer le carbone.

Les changements d’affectation des terres, tels que le défrichement des forêts au profit de l’agriculture et l’empiétement des zones humides au profit du développement urbain, contribuent de manière significative aux émissions mondiales de carbone. Environ 11 % des émissions de carbone peuvent être attribuées à ces activités. En surveillant de près ces changements, les scientifiques prévoient que NISAR fournira des informations inestimables sur les sources et les puits de carbone, en particulier dans les forêts.

Le lancement du satellite NISAR est prévu depuis le centre spatial Satish Dhawan, dans le sud de l'Inde. Grâce à sa technologie révolutionnaire et à sa nature collaborative, NISAR offre une opportunité unique d'approfondir notre compréhension des paysages changeants de la Terre et du rôle crucial des forêts et des zones humides dans la régulation du climat mondial.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu’est-ce que le satellite NISAR ?

Le satellite NISAR (NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar) est un effort conjoint de la NASA et de l'ISRO pour développer une mission d'observation de la Terre qui utilise la technologie radar pour scanner et surveiller la surface de la Terre.

Quels sont les principaux objectifs de la mission NISAR ?

La mission NISAR vise à suivre et analyser les changements à long terme des paysages terrestres, en se concentrant particulièrement sur les forêts et les zones humides. Il cherche à comprendre le rôle de ces écosystèmes dans la séquestration du carbone et à fournir un aperçu des sources et des puits mondiaux de carbone.

Comment NISAR contribuera-t-il à la recherche sur le changement climatique ?

En surveillant les changements dans les forêts et les zones humides, NISAR mettra en lumière l’impact des changements d’affectation des terres sur les émissions mondiales de carbone. Il fournira des données cruciales pour comprendre le rôle de ces écosystèmes en tant que puits de carbone et les conséquences de leur déclin.

Quand le satellite NISAR devrait-il être lancé ?

Le satellite NISAR devrait être lancé début 2024 depuis le centre spatial Satish Dhawan, dans le sud de l'Inde.

Qu'est-ce qu'un radar à synthèse d'ouverture (SAR) ?

Le radar à synthèse d'ouverture (SAR) est une technologie de télédétection qui utilise des signaux radar pour créer des images haute résolution de la surface de la Terre. Il est largement utilisé dans diverses applications, notamment l’agriculture, la cartographie des terres et la surveillance environnementale.

