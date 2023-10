Une vue imprenable sur l'éclipse solaire annulaire depuis l'espace

By

La NASA a publié une image spectaculaire de l'éclipse solaire annulaire survenue le 14 octobre 2023. L'image a été capturée par la caméra d'imagerie polychromatique de la Terre (EPIC) à bord du Deep Space Climate Observatory (DSCOVR), positionné à environ 1.5 million de kilomètres. Depuis la terre. L'image montre l'ombre de la Lune passant au-dessus de l'Amérique du Nord pendant l'éclipse.

Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la Lune, à sa distance la plus éloignée de la Terre ou à proximité, apparaît plus petite dans le ciel et ne recouvre pas complètement le disque du soleil. Cela crée un effet « anneau de feu », avec les bords du soleil visibles comme un anneau rougeâtre brillant.

La caméra EPIC, l'un des trois instruments à bord du DSCOVR, capture régulièrement des images complètes du disque de la Terre. L'instantané publié par la NASA a été pris à 11 h 58, heure centrale, le 14 octobre, au plus fort de l'éclipse au-dessus du centre du Texas. L’énormité de l’ombre illustre que le soleil était encore partiellement obscurci sur une plus grande partie du continent.

DSCOVR est positionné au point de Lagrange Terre-Soleil L1, qui est une région d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil. Cet emplacement stratégique permet à DSCOVR de fournir des données cruciales pour la surveillance de la météo terrestre et spatiale, y compris la détection précoce des tempêtes solaires avant qu'elles n'atteignent la Terre. Le télescope spatial James Webb est également stationné à un point de Lagrange, mais du côté opposé, à L2.

Alors que la prochaine éclipse solaire annulaire devrait avoir lieu le 21 juin 2039, une éclipse totale devrait avoir lieu bien plus tôt, le 8 avril 2024. Cet événement assombrit le ciel du Texas au Maine aux États-Unis.

Sources:

- la NASA

– Observatoire du climat dans l’espace lointain (DSCOVR)

– Caméra d'imagerie polychromatique de la Terre (EPIC)