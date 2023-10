Suivez l'éclipse du « Cercle de feu » avec la carte interactive de la NASA

La NASA a publié NASA 2023 Eclipse Explorer, une carte interactive en ligne qui permet aux téléspectateurs de suivre en temps réel la trajectoire de la prochaine éclipse du « cercle de feu ». Cette éclipse unique, techniquement connue sous le nom d’éclipse annulaire, sera visible en Amérique du Nord, centrale et du Sud. C'est la première du genre à être observée aux États-Unis depuis 2012, et la prochaine n'aura lieu qu'en 2046. Les éclipses annulaires se produisent lorsque la Lune est au point le plus éloigné de son orbite elliptique par rapport au Soleil, la faisant paraître plus petite que le Soleil en passant devant lui. Cela crée l'apparence d'un anneau, ou anneau, autour du bord de la Lune, lui donnant le nom d'« anneau de feu ».

La carte NASA 2023 Eclipse Explorer permet aux utilisateurs de zoomer et dézoomer, ainsi que de basculer entre différentes couches pour observer la trajectoire de l'éclipse depuis le sol. De plus, la carte montre la trajectoire de l’annularité, qui est l’endroit sur Terre d’où l’éclipse solaire annulaire peut être observée. Cet emplacement change à mesure que les trois corps célestes se déplacent dans l'espace. La carte comporte également des boutons permettant d'afficher les zones de couverture partielle et de déterminer où l'éclipse durera le plus longtemps.

Bien que NASA 2023 Eclipse Explorer soit une ressource complète, il existe d'autres outils disponibles pour les passionnés d'éclipse. Le simulateur d'éclipse fournit une représentation visuelle de la façon dont l'éclipse annulaire apparaîtra, offrant ainsi aux spectateurs un aperçu réaliste. De plus, le site Web Great American Eclipse propose des vidéos de survol qui présentent la progression de l'annularité tout au long de la journée du 14 octobre, lorsque l'éclipse sera visible aux États-Unis.

Comme pour toute éclipse solaire, il est essentiel de porter des lunettes d'éclipse certifiées pour protéger vos yeux lorsque vous observez l'éclipse annulaire. Profitez des superbes photos qui émergeront sans aucun doute de cet événement céleste captivant.

