Mission de la NASA pour explorer le mystérieux astéroïde métallique, 16 Psyche

La NASA se lance dans une mission révolutionnaire pour visiter l'astéroïde métallique 16 Psyché, dans l'espoir de découvrir des trésors précieux tels que des diamants et des rubis. Situées dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter, les scientifiques pensent que 16 Psyché pourraient être les restes du noyau d'une planète datant des premiers jours du système solaire. Bien que composé principalement de fer et de nickel, il contiendrait également des métaux précieux et des pierres précieuses.

La mission, dont le lancement est prévu vendredi, impliquera un vaisseau spatial d'un milliard de dollars voyageant au-delà de Mars pour s'approcher de l'astéroïde métallique. L'administrateur de la NASA, Bill Nelson, a exprimé son enthousiasme à propos de la mission, déclarant qu'elle offrirait une compréhension approfondie de cet objet céleste inhabituel. Les connaissances acquises grâce à l’étude de 16 Psyché contribueront à notre compréhension du développement de l’univers.

Prévu pour décoller du Kennedy Space Center en Floride à bord d'une fusée SpaceX Falcon Heavy, le vaisseau spatial entreprendra un voyage de sept ans avant d'atteindre 16 Psyché. En mai 2026, il passera par Mars et utilisera la force gravitationnelle de la planète pour modifier sa trajectoire et se propulser vers l'astéroïde. L'arrivée à 16 Psyché est prévue en 2030, où le vaisseau spatial passera environ 26 mois en orbite autour de l'astéroïde. Les objectifs de la mission incluent la capture d'images de l'astéroïde, la documentation de sa topographie, des caractéristiques de sa surface, de sa gravité et de son magnétisme.

La découverte de 16 Psyché, observée pour la première fois par l'astronome italien Annibale de Gasparis en 1852, a surpris les scientifiques. Initialement confondu avec un astéroïde typique composé de roches et de glace, les relevés radar des années 1980 ont révélé sa nature métallique. Les spéculations suggèrent que de violentes collisions il y a des milliards d'années ont entraîné la perte de la couche externe de 16 Psyché.

Bien que l’astéroïde ne soit pas exploité, cette mission fournira des données précieuses aux agences spatiales concernant les ressources potentielles pour une extraction future. Henry Stone, chef de projet Psyché au Jet Propulsion Laboratory de la NASA, a exprimé le dévouement de l'équipe dans la préparation de ce voyage extraordinaire et son enthousiasme pour les objectifs de la mission, anticipant une autre entreprise historique de découverte scientifique.

Sources:

- la NASA

- AFP