Une occasion d'assister à l'éclipse solaire annulaire du 14 octobre 2023

La Lune passera entre la Terre et le Soleil le samedi 14 octobre, offrant ainsi l'occasion aux habitants des États-Unis d'assister à une éclipse solaire annulaire. Également connu sous le nom d’éclipse « en anneau de feu », ce phénomène se produit lorsque la Lune se trouve à son point le plus éloigné de la Terre ou à proximité. Contrairement à une éclipse solaire totale, la Lune apparaît plus petite lors d’une éclipse annulaire et ne bloque pas complètement le Soleil. En conséquence, un anneau lumineux du Soleil est visible, créant l’effet d’anneau de feu.

La NASA organisera une couverture en direct de l'éclipse à partir de 11 h 30 HAE. La couverture de l'agence est accessible via NASA Television, le site Web de l'agence et l'application NASA. De plus, la diffusion en direct sera diffusée sur les comptes Facebook, Twitter et YouTube de la NASA.

L’éclipse solaire annulaire ne sera visible que le long d’un chemin étroit s’étendant de l’Oregon au Texas aux États-Unis. En dehors de cette trajectoire, les habitants des États-Unis contigus, ainsi que de Porto Rico et de certaines parties de l'Alaska et d'Hawaï, pourront observer une éclipse solaire partielle où seule une partie du Soleil est couverte par la Lune.

La couverture de l'éclipse par la NASA comprendra des vues en direct depuis plusieurs endroits, des entretiens avec des scientifiques et des experts, ainsi qu'un segment de questions-réponses en direct. Les téléspectateurs peuvent soumettre leurs questions en utilisant le hashtag #askNASA.

En plus d'observer l'éclipse, la NASA lancera des fusées-sondes depuis White Sands, au Nouveau-Mexique, transportant des instruments scientifiques pour étudier les effets de l'éclipse sur l'atmosphère.

Pour garantir une visualisation sûre de l’éclipse, il est essentiel d’utiliser des filtres solaires spécialisés ou des méthodes de visualisation indirecte. Regarder directement le Soleil sans protection oculaire appropriée, même pendant une éclipse, peut être extrêmement dangereux. La NASA recommande d'utiliser des lunettes de visualisation solaire certifiées ou de construire un projecteur sténopé à partir de matériaux ménagers.

L’éclipse solaire annulaire du 14 octobre 2023 présente une opportunité unique pour la science citoyenne. Les scientifiques citoyens peuvent contribuer à des observations sur les sons, la température, la couverture nuageuse et bien plus encore grâce à des programmes tels que GLOBE Observer et Eclipse Soundscapes. Ces observations aideront les scientifiques à mieux comprendre l'impact des éclipses sur l'atmosphère terrestre et la vie animale.

La prochaine éclipse solaire aura lieu le 8 avril 2024, lorsqu'une éclipse solaire totale traversera les États-Unis, du Texas au Maine. Une éclipse solaire partielle sera également visible dans toute la région contiguë des États-Unis, ainsi qu'à Porto Rico et dans certaines parties de l'Alaska et d'Hawaï.

Pour plus d’informations sur la prochaine éclipse solaire annulaire, visitez go.nasa.gov/Eclipse2023.

Sources:

- la NASA