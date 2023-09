La NASA récupère avec succès le premier échantillon d'astéroïde : ouvre de nouvelles opportunités pour la recherche scientifique

La NASA a franchi une étape majeure dans l'exploration spatiale en récupérant avec succès le tout premier échantillon d'astéroïde américain. La mission de sept ans de la sonde spatiale « OSIRIS-REx » s'est terminée par l'atterrissage en toute sécurité d'une capsule contenant la précieuse cargaison dans un désert de l'Utah le 24 septembre. Cet exploit signifie non seulement l'achèvement d'une mission historique, mais marque également le début d’une nouvelle ère passionnante dans le domaine de l’astronomie.

La cible de cette mission était l'astéroïde nommé Bennu. Choisi pour son âge estimé à 4.5 milliards d'années, l'étude d'un échantillon de Bennu pourrait fournir des informations précieuses sur les premiers stades de notre système solaire. De plus, la taille et l'orbite de Bennu en faisaient un candidat idéal pour cette mission, car il croise périodiquement l'orbite terrestre tous les six ans. En étudiant Bennu, nous pourrions également acquérir des connaissances qui nous aideront à planifier de futures missions de défense planétaire, compte tenu de la légère possibilité d'une future collision entre Bennu et notre planète.

Après avoir récupéré la capsule en toute sécurité, la NASA a utilisé un hélicoptère pour la transporter vers une salle blanche pour un examen plus approfondi et une conservation. Par la suite, il a été transféré au Johnson Space Center de Houston pour une analyse détaillée. Dans les semaines à venir, les scientifiques examineront et catalogueront méticuleusement chaque particule des quelque 8.8 onces de roche et de poussière stockées dans la cartouche. Alors que certains échantillons seront immédiatement analysés, le reste sera distribué aux scientifiques du monde entier pour une étude plus approfondie.

L'analyse de ces échantillons et les images capturées lors de la mission seront partagées avec le public lors d'une diffusion en direct le 11 octobre. Cette réalisation importante ouvre la voie à de futures découvertes scientifiques et à une compréhension plus approfondie de notre système solaire.

Sources:

– Bill Nelson, administrateur de la NASA

– Dante Lauretta, chercheur principal pour OSIRIS-REx à l'Université de l'Arizona.