Une capsule de la NASA livre sur Terre le plus gros échantillon d'astéroïde jamais réalisé

Une capsule spatiale de la NASA transportant le plus grand échantillon de sol jamais collecté sur un astéroïde a réussi à traverser l'atmosphère terrestre et à atterrir dans un désert aux États-Unis. La capsule, lancée par le vaisseau spatial robotisé OSIRIS-REx, a atterri dans une zone d'atterrissage désignée à l'ouest de Salt Lake City, dans l'Utah. Cela marque l'achèvement d'une mission conjointe de six ans entre la NASA et l'Université de l'Arizona.

Le spécimen céleste a été collecté sur l’astéroïde Bennu, âgé de 4.5 milliards d’années. L'astéroïde est décrit comme un objet ancien de 510 mètres de large situé entre la Terre et Mars. L’échantillon devrait être un mélange de roches et de particules de poussière, riche en carbone et parmi les premières particules solides à se former dans notre système solaire. Il peut même contenir des espèces et des grains exotiques antérieurs à notre Soleil.

L’importance de cette mission réside dans la taille de l’échantillon d’astéroïde collecté. Alors que d’autres missions ont renvoyé des échantillons d’astéroïdes dans le passé, cet échantillon est relativement important. Les scientifiques estiment que la capsule contient au moins 250 grammes de décombres, mais la quantité exacte sera déterminée une fois le conteneur ouvert. Cette mission s'appuie sur le succès des missions japonaises JAXA, qui ont ouvert la voie à la mission OSIRIS-REx de la NASA.

L'Australie participe à l'analyse des échantillons, avec des experts de diverses universités collaborant à la recherche. Le professeur agrégé Nick Timms de l'École des sciences de la Terre et des planètes de l'Université Curtin est l'un des scientifiques analysant l'échantillon d'astéroïde. Leur objectif est de comprendre les molécules et composés organiques préservés sur Bennu, la formation et la persistance d’astéroïdes comme Bennu, et la présence de ressources comme l’eau sur ces astéroïdes.

La NASA espère découvrir de précieux indices sur les origines et le développement de planètes rocheuses comme la Terre grâce à l’étude d’astéroïdes comme Bennu. Ces astéroïdes sont des reliques du système solaire primitif et peuvent contenir des molécules organiques nécessaires à l'émergence de la vie. Le succès de missions comme OSIRIS-REx contribue non seulement à notre connaissance de l’univers, mais ouvre également la voie à de futures recherches spatiales et planétaires.

