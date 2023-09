Un échantillon d'astéroïde contient de la poussière noire et des débris, découvre la NASA

By

Des scientifiques de la NASA ont trouvé de la poussière noire et des débris sur le pont avionique de la cartouche contenant le premier échantillon d'astéroïde spatial collecté dans l'histoire des États-Unis. La découverte a été faite après avoir retiré le couvercle en aluminium du canister de la mission OSIRIS-REx. On pense que la poussière fait partie de l’échantillon et fera l’objet d’une analyse rapide.

La mission OSIRIS-REx, lancée en septembre 2016, a collecté des échantillons de l'astéroïde riche en carbone Bennu à l'aide d'un long aspirateur. Cependant, une partie du contenu de l'échantillon a été perdue en raison d'une porte bloquée après le prélèvement. Le vaisseau spatial a maintenant commencé son voyage de retour vers Terre après avoir observé et collecté des échantillons sur une période de sept ans.

Bennu est considéré comme l’astéroïde le plus « potentiellement dangereux » du système solaire, avec moins de 0.05 % de chances d’impacter la Terre à la fin des années 2100. Certains scientifiques pensent que des astéroïdes comme Bennu pourraient avoir joué un rôle en rendant la Terre habitable en fournissant des éléments essentiels tels que l'eau, des molécules atmosphériques et des matières organiques nécessaires à l'origine de la vie.

L'échantillon, constitué d'environ une tasse de décombres, a été récemment livré au Johnson Space Center de la NASA à Houston. Les experts en curation démonteront le mécanisme d’acquisition d’échantillons Touch and Go (TAGSAM) pour accéder à l’échantillon à l’intérieur. Un nouveau laboratoire spécialement conçu pour la mission OSIRIS-REx sera utilisé à cet effet.

Pour préserver l'intégrité de l'échantillon, le TAGSAM sera placé dans un récipient de transfert scellé pour maintenir un environnement azoté jusqu'à deux heures. Il sera ensuite transféré dans une « boîte à gants », permettant aux scientifiques et ingénieurs de travailler avec l’échantillon sans contamination.

La révélation de l'échantillon sera diffusée en direct sur le site Web de la NASA le 11 octobre à 11 h HE.

Source : Fox News (aucune URL fournie)