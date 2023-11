La NASA découvre une exoplanète rocheuse à proximité avec des caractéristiques semblables à celles de la Terre

By

Les scientifiques utilisant le télescope spatial Hubble de la NASA ont fait une découverte intrigante : une exoplanète située à seulement 22 années-lumière et dont la taille ressemble beaucoup à la Terre. Surnommée LTT 1445Ac, cette exoplanète rocheuse partage une gravité de surface similaire à celle de la Terre, mais elle abrite un environnement inhospitalier, avec des températures de surface étouffantes atteignant 500 degrés Fahrenheit (260 degrés Celsius).

LTT 1445Ac, situé dans la constellation de l'Eridan, orbite autour d'une étoile naine rouge au sein d'un système à trois étoiles. Les étoiles naines rouges, plus petites et plus froides que notre soleil, constituent environ 70 % des étoiles de la Voie lactée. Malgré sa proximité avec la Terre, LTT 1445Ac est loin d'être une planète sœur habitable en raison de ses températures extrêmes.

Les mesures de l'exoplanète, déterminées sur six orbites du télescope spatial Hubble, révèlent que son diamètre est à peine 1.07 fois plus grand que celui de la Terre. Le télescope Hubble a collecté des données vitales qui ont permis aux scientifiques de calculer ce paramètre crucial. La découverte de LTT 1445Ac a été faite l'année dernière par le Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) de la NASA, qui utilise la méthode du transit pour détecter les exoplanètes en observant les changements de lumière lorsqu'une planète passe devant son étoile.

Avec sa proximité et ses caractéristiques intrigantes, LTT 1445Ac constitue une cible passionnante pour les futures études atmosphériques. Les scientifiques sont particulièrement intéressés par l'utilisation de la technique de spectroscopie pour analyser son atmosphère à l'aide du télescope spatial Hubble et du prochain télescope spatial James Webb (JWST). Cette planète tellurique proche constitue l'une des rares opportunités inestimables d'étudier la composition de l'atmosphère d'une exoplanète.

À mesure que notre compréhension des exoplanètes s’agrandit, des découvertes comme LTT 1445Ac offrent un aperçu de la diversité des systèmes planétaires qui peuplent notre galaxie. Grâce à une technologie avancée et à des instruments comme Hubble et JWST, les astronomes découvrent les secrets de mondes lointains, ouvrant la voie à une compréhension plus profonde de notre place dans l’univers.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce qu’une exoplanète ?

Une exoplanète fait référence à une planète qui orbite autour d’une étoile autre que la Terre. Ces planètes, souvent situées dans des systèmes stellaires éloignés, démontrent l’immense variété des corps célestes de l’univers.

Q : Comment les exoplanètes sont-elles découvertes ?

Les scientifiques emploient diverses méthodes pour détecter les exoplanètes. Une technique courante est la méthode de transit, qui consiste à surveiller les changements dans la luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle, provoquant une atténuation temporaire de la lumière de l'étoile.

Q : Qu’est-ce que la spectroscopie ?

La spectroscopie est une technique utilisée pour étudier la composition et les propriétés d'un objet, comme l'atmosphère d'une exoplanète. Il s’agit d’analyser les longueurs d’onde de la lumière absorbée ou émise par l’objet, fournissant ainsi des informations précieuses sur sa composition chimique.

Q : Qu'est-ce que le télescope spatial James Webb (JWST) ?

Le télescope spatial James Webb (JWST) est un prochain télescope spatial qui devrait être mis en orbite. Il est conçu pour observer l’univers en lumière infrarouge, permettant ainsi aux astronomes d’étudier des objets célestes lointains, y compris des exoplanètes, avec des détails sans précédent.