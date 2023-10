La NASA prolonge sa mission New Horizons pour explorer la ceinture de Kuiper

La NASA a annoncé la prolongation des opérations de son vaisseau spatial New Horizons jusqu'à la fin de la décennie. Initialement prévue pour se terminer au cours de l'exercice 2024, la mission se poursuivra désormais jusqu'à ce que le vaisseau spatial quitte la ceinture de Kuiper, ce qui est attendu d'ici la fin de la décennie. La mission prolongée se concentrera sur la collecte de données héliophysiques à mesure que le vaisseau spatial s'aventurera hors du système solaire.

Cette extension ouvre également la possibilité d'un autre survol d'un objet de la ceinture de Kuiper, similaire au survol réussi d'Arrokoth en 2019. Bien qu'il n'y ait actuellement aucun objet connu à portée, l'extension permet au vaisseau spatial d'effectuer un survol rapproché s'il y en a un. identifié.

Nicola Fox, administratrice associée des sciences à la NASA, a déclaré que la mission New Horizons joue un rôle unique dans notre système solaire et peut fournir des informations précieuses sur notre héliosphère et des opportunités pour la science multidisciplinaire. Par conséquent, la décision a été prise de prolonger la mission jusqu'à ce que le vaisseau spatial quitte la ceinture de Kuiper, ce qui devrait se produire entre 2028 et 2029.

Initialement, des inquiétudes ont été exprimées quant à l'avenir de la mission lorsque la NASA a proposé de la transférer à la division héliophysique de l'agence après 2024. Cependant, cette décision a été rejetée par le chercheur principal de la mission, Alan Stern, qui a fait valoir que cela entraverait la poursuite des travaux en science planétaire. . Au lieu de cela, la mission prolongée sera gérée conjointement par les divisions d'héliophysique et de sciences planétaires de la NASA, le financement principal provenant des sciences planétaires.

L'impact budgétaire de la mission prolongée sera évalué par la NASA, car cela pourrait potentiellement affecter le financement d'autres missions planétaires. Malgré cela, la décision de prolonger la mission New Horizons a été adoptée par Alan Stern et l'équipe de la mission, qui sont ravis de continuer à explorer les mystères de la ceinture de Kuiper et de l'héliosphère externe.

