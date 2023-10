La NASA prolonge la mission New Horizons de cinq ans supplémentaires

By

La NASA a annoncé vendredi qu'elle prolongerait la mission du vaisseau spatial New Horizons d'au moins cinq ans alors qu'elle poursuivrait son voyage à travers la ceinture de Kuiper. La mission fournira des informations précieuses sur notre système solaire et offrira des opportunités sans précédent pour la science multidisciplinaire.

La décision de prolonger la mission a été prise pour maximiser son potentiel scientifique. New Horizons, lancé en 2006, a atteint avec succès son objectif principal d'exploration de Pluton, puis a étudié l'objet Arrokoth de la ceinture de Kuiper. La mission a permis des découvertes révolutionnaires, telles que le processus de formation d'Arrokoth grâce à une douce fusion d'objets plus petits.

Cependant, des inquiétudes ont été exprimées quant à l'orientation future de la mission. La NASA a proposé de transférer la division héliophysique après 2024, mais le chercheur principal, Alan Stern, a fait valoir que le meilleur résultat scientifique proviendrait d'une exploration plus approfondie de la ceinture de Kuiper. En guise de compromis, la mission étendue sera gérée conjointement par les divisions Sciences planétaires et Héliophysique et se concentrera sur la collecte de données héliophysiques à partir de 2025.

Malgré le changement d’orientation, il existe toujours une possibilité de rencontrer un autre objet de la ceinture de Kuiper dans le futur. Le vaisseau spatial économisera le carburant et réduira la complexité opérationnelle alors qu’une recherche est menée pour un candidat potentiel au survol. Cette prolongation garantit cinq années supplémentaires d'exploitation à New Horizons, avec la possibilité de prolongations supplémentaires si les ressources le permettent.

La NASA devra allouer des fonds pour la mission prolongée dans les années à venir. Comme point de départ, le financement du programme New Frontiers sera rééquilibré pour permettre le fonctionnement de New Horizons. Les projets futurs pourraient en être affectés.

La mission New Horizons a déjà apporté des contributions significatives à notre compréhension du système solaire, et cette extension permettra au vaisseau spatial de poursuivre son exploration et ses investigations scientifiques pour les années à venir.

Sources:

– NASA (aucune URL fournie)