Une rare éclipse solaire annulaire ornera le ciel ce week-end

Ce week-end, les observateurs du ciel de l’hémisphère occidental auront l’occasion d’assister à une étonnante éclipse solaire annulaire, connue sous le nom de phénomène de « l’anneau de feu ». Contrairement à une éclipse solaire totale, que nous aurons la chance d’observer prochainement, une éclipse annulaire se produit lorsque la lune est positionnée devant le soleil, bloquant sa lumière et créant une lueur en forme d’anneau autour de la lune.

Patrick Koehn, responsable de la recherche et de l'analyse en héliophysique à la NASA, explique que lors d'une éclipse annulaire, la Lune apparaît plus petite dans le ciel car elle se trouve à son point le plus éloigné de la Terre, appelé apogée. En conséquence, la Lune ne recouvre pas complètement le disque solaire ; au lieu de cela, il glisse au centre, laissant derrière lui un anneau captivant de lumière vive.

Bien que l’éclipse annulaire ne soit pas visible le long de la côte Est, la plupart des États des États-Unis contigus, ainsi que certaines parties d’Hawaï et de l’Alaska, connaîtront une éclipse solaire partielle. Cette éclipse partielle se produit lorsque la lune semble « mordre » le bord du soleil. La taille de la morsure dépend de la proximité de l'observateur par rapport à la trajectoire de l'éclipse.

Il est crucial de donner la priorité à la sécurité lors de l’observation de l’éclipse. Koehn souligne que regarder le soleil sans protection adéquate peut causer de graves dommages aux yeux. Des lunettes de visualisation solaire spécialisées sont fortement recommandées pour une visualisation directe. Ces lunettes peuvent être obtenues auprès des bibliothèques publiques, des musées ou d'autres sources. En l’absence de lunettes d’observation solaire, les spectateurs peuvent créer une caméra sténopé à l’aide d’un morceau de papier ou utiliser leurs doigts pour créer un petit trou afin de projeter une image de l’éclipse. Une autre façon unique de vivre l'événement consiste à se tenir sous un arbre, où les espaces entre les feuilles créent un spectacle fascinant de mini-éclipses.

Fait intéressant, cette éclipse annulaire est la première des deux éclipses solaires dont les Nord-Américains sont bien placés pour être témoins. La prochaine éclipse significative est prévue pour avril de l’année prochaine et sera différente de l’événement à venir.

Sources:

– Patrick Koehn, expert de la NASA, sur l’éclipse solaire annulaire.