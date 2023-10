La NASA a dévoilé une nouvelle carte interactive appelée « Eclipse Explorer » pour la prochaine éclipse solaire annulaire du 14 octobre. La carte est basée sur les cartes d'éclipse publiées précédemment par la NASA, mais comprend des couches interactives supplémentaires pour fournir des informations en temps réel et améliorer l'expérience visuelle.

La carte « Eclipse Explorer » comporte des couches dynamiques qui montrent le pourcentage de soleil qui sera couvert pendant le pic de l'éclipse. Il affiche également les contours des zones où la durée de « l'anneau de feu », la partie la plus sombre de l'ombre de la lune qui provoque l'éclipse, est la plus élevée. De plus, la carte présente le chemin et les formes de l'antumbra, l'ombre en forme de cône de la lune, ainsi que la pénombre plus brillante, qui entraîne une éclipse solaire partielle.

Bien que la carte fournisse des horaires d'éclipse spécifiques et des informations météorologiques pour les villes, elle manque d'informations détaillées pour les visiteurs des parties clés du chemin, telles que l'Utah. Cependant, les nouvelles cartes d'éclipse de la NASA sont confrontées à une rude concurrence de la part d'autres cartes interactives, notamment le simulateur d'éclipse d'Eclipse2024.org, qui offre une représentation visuelle détaillée de centaines d'emplacements. TimeAndDate.com propose également une simulation de ce à quoi ressemblera l'éclipse pour des endroits spécifiques ainsi qu'un horaire.

Il est important que les observateurs portent des lunettes d'éclipse solaire tout au long de l'événement pour protéger leurs yeux. Une éclipse solaire annulaire se produit lorsque la Lune apparaît légèrement plus petite que le Soleil en raison de sa position sur son orbite. Le 14 octobre, la lune bloquera la partie médiane du soleil, créant un bref anneau appelé anneau. L'éclipse passera au-dessus de plusieurs États américains, dont l'Oregon, le Texas, la Californie, le Nevada, l'Idaho, l'Utah, l'Arizona, le Colorado et le Nouveau-Mexique. Elle se poursuivra ensuite vers le Mexique, le Belize, le Honduras, le Nicaragua, le Panama, la Colombie et le Brésil.

Pour observer l'éclipse en toute sécurité, il est crucial d'éviter de regarder directement les phases partielles ou annulaires sans protection oculaire certifiée. Que vous soyez aux Amériques ou à tout autre endroit pendant l’éclipse, des lunettes pour éclipse solaire sont nécessaires pour garantir une visualisation en toute sécurité.

