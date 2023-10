Les communications laser de la NASA révolutionnent la transmission de données spatiales

La NASA révolutionne les capacités de transmission de données dans l’espace grâce à sa technologie révolutionnaire de communication laser. Avec le lancement prochain de la charge utile ILLUMA-T vers la Station spatiale internationale (ISS) en novembre, le potentiel d'une communication plus rapide et plus efficace entre l'ISS et la Terre est à portée de main.

Traditionnellement, l’ISS s’appuie sur des satellites relais radiofréquences pour la transmission des données. Cependant, l’introduction des communications laser à travers des missions comme ILLUMA-T (Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal) est sur le point de transformer la façon dont les données sont transmises depuis l’espace.

Les communications laser utilisent la lumière infrarouge invisible pour permettre des débits de données plus élevés, permettant ainsi aux engins spatiaux de transmettre de plus grands volumes de données vers la Terre en une seule transmission. Cette technologie révolutionnaire profite aux chercheurs de l’ISS, car elle permet un transfert de données plus rapide et améliore la capacité d’envoyer des quantités substantielles de données.

Géré par le programme de communications et de navigation spatiales de la NASA, ILLUMA-T fera la démonstration d'un relais de communication laser bidirectionnel une fois installé sur l'ISS. Equipé d'un télescope et d'un cardan, le module optique d'ILLUMA-T suit la démonstration de relais de communications laser (LCRD) en orbite géosynchrone. Bien qu’elle ait la taille d’un micro-ondes, cette charge utile compacte joue un rôle crucial dans l’amélioration des capacités de communication spatiale.

Une fois installé sur l'ISS, ILLUMA-T relayera les données à un débit impressionnant de 1.2 gigabits par seconde vers le LCRD. De là, les données seront transmises à des stations optiques au sol en Californie ou à Hawaï. Les stations au sol achemineront ensuite les données vers le centre d'opérations de mission LCRD, puis vers les équipes d'opérations au sol d'ILLUMA-T au Goddard Space Flight Center de la NASA dans le Maryland pour une évaluation de la qualité.

La collaboration entre ILLUMA-T et LCRD a le potentiel de révolutionner les capacités de communication spatiale. La NASA envisage d'intégrer les communications laser dans ses réseaux de communications spatiales au profit de l'exploration de la Terre et de l'espace lointain. Grâce à cette technologie, les chercheurs et les passionnés de l’espace peuvent s’attendre à une transmission de données plus rapide, plus efficace et plus complète entre l’ISS et la Terre.

FAQ

1. Qu'est-ce qu'ILLUMA-T ?

ILLUMA-T signifie Integrated Laser Communications Relay Demonstration Low Earth Orbit User Modem and Amplifier Terminal. Il s'agit d'une charge utile développée par la NASA pour démontrer le potentiel des communications laser pour améliorer les capacités de transmission de données dans l'espace.

2. Comment fonctionne la technologie de communication laser ?

Les communications laser utilisent la lumière infrarouge invisible pour permettre des débits de données plus élevés, permettant ainsi la transmission de plus grands volumes de données vers la Terre en une seule transmission. Cette technologie offre une communication plus rapide et plus efficace entre les missions spatiales, telles que la Station spatiale internationale (ISS), et la Terre.

3. Quels sont les avantages des communications laser ?

Les communications laser permettent un transfert de données plus rapide et la possibilité de renvoyer davantage de données vers la Terre. Cela profite aux chercheurs et aux missions d’exploration spatiale en améliorant les capacités de transmission de données et en permettant une analyse plus complète des données collectées dans l’espace.

4. Comment ILLUMA-T améliorera-t-il les capacités de communication spatiale ?

Une fois installé sur l'ISS, ILLUMA-T fera la démonstration d'un relais de communication laser bidirectionnel. Il relayera les données à un débit impressionnant de 1.2 gigabits par seconde vers le Laser Communications Relay Demonstration (LCRD) en orbite géosynchrone. Cette collaboration vise à révolutionner les capacités de communication spatiale et à ouvrir la voie à l'intégration des communications laser au sein des réseaux de communication spatiale de la NASA.