Le premier vol supersonique X-59 de la NASA reporté à l'année prochaine

La NASA a annoncé que le très attendu premier vol de son avion supersonique X-59, initialement prévu pour 2023, a été reporté à 2024. Malgré ce revers, le projet a franchi des étapes importantes et l'avion a été préparé pour le vol à venir.

Le démonstrateur X-59 March 1.4, développé par la NASA en collaboration avec Lockheed Martin, a subi des tests rigoureux de ses systèmes intégrés. L'avion a passé avec succès ces tests et a maintenant été déplacé vers la piste de vol en préparation pour son vol inaugural.

Le X-59 vise à surmonter l’un des défis majeurs du vol supersonique : le puissant bang sonique qui se produit lorsqu’un avion dépasse la vitesse du son. De par sa conception, le X-59 a une forme qui génère un bang sonique plus silencieux, connu sous le nom de « bruit sourd », qui devrait être nettement moins perturbateur que les booms supersoniques traditionnels.

Une fois en vol, le X-59 collectera des données sur le bruit sourd produit et recueillera les commentaires des personnes au sol pour évaluer l'acceptabilité du bruit. Ces données éclaireront les futures réglementations et permettront le développement d’une nouvelle génération d’avions supersoniques capables d’opérer au-dessus des terres sans perturber les communautés.

Même si le retard est décevant, il est crucial pour la NASA d'assurer la sécurité et le succès du premier vol du X-59. Les défis techniques et les problèmes imprévus sont courants dans le développement d’avions expérimentaux, et la NASA reste déterminée à surmonter ces obstacles.

Alors que le X-59 progresse vers son premier vol, l'équipe travaillant sur le projet continuera à effectuer des tests et des évaluations complets. Les données collectées à partir de cet avion révolutionnaire contribueront aux progrès de la technologie des vols supersoniques et ouvriront la voie à de futures innovations dans le domaine de l'aviation.

