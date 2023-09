La NASA reporte le lancement de la mission Psyché Asteroid pour mettre à jour la configuration du propulseur

By

La NASA a annoncé qu'elle reportait d'une semaine le lancement de sa mission sur l'astéroïde Psyché afin de mettre à jour la configuration des propulseurs du vaisseau spatial. Le lancement, initialement prévu le 5 octobre, a été reporté au 12 octobre. Le vaisseau spatial sera lancé à bord d'une fusée Falcon Heavy depuis le complexe de lancement 39A du Kennedy Space Center.

Ce délai est nécessaire pour donner aux ingénieurs plus de temps pour vérifier les paramètres utilisés pour les propulseurs à gaz froid à l'azote qui orientent le vaisseau spatial. Ces paramètres ont dû être modifiés après avoir déterminé que les propulseurs fonctionneraient à des températures plus chaudes que prévu initialement. Veiller à ce que les propulseurs fonctionnent dans les limites de température est essentiel pour la santé à long terme des unités.

Laurie Leshin, directrice du Jet Propulsion Laboratory, a déclaré que même si les propulseurs ne constituent pas le système de propulsion principal, ils restent cruciaux, surtout immédiatement après le lancement. L’équipe est convaincue qu’elle sera en mesure de répondre à cette préoccupation et de procéder au lancement.

Ce retard réduira la période de lancement de la mission Psyché de trois semaines à deux semaines. Le vaisseau spatial aura des opportunités de lancement quotidiennes du 12 au 25 octobre. La mission vise à étudier l’astéroïde de la ceinture principale Psyché, qui est principalement constitué de métal. Le vaisseau spatial passera deux ans sur une série d’orbites de plus en plus basses autour de l’astéroïde pour étudier sa structure et sa composition.

Le retard du lancement a entraîné une augmentation du coût de la mission d'un peu moins d'un milliard de dollars à 1 milliard de dollars. De plus, l’arrivée du vaisseau spatial sur l’astéroïde a été repoussée de 1.2 à 2026.

Malgré le retard, la mission Psyché a été classée comme activité « exceptée », ce qui signifie qu’elle sera autorisée à se poursuivre même en cas de fermeture du gouvernement. La probabilité d’une fermeture augmente car la Chambre et le Sénat n’ont pas encore adopté de résolution continue pour financer temporairement le gouvernement.

