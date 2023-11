Une nouvelle étude révèle des informations surprenantes sur l’évolution des exoplanètes

Une étude récente menée par des scientifiques utilisant le télescope spatial Kepler de la NASA a jeté un nouvel éclairage sur les mystérieuses exoplanètes « manquantes » qui se situent entre les catégories des super-Terres et des sous-Neptunes. Ces exoplanètes semblent rétrécir et perdre leur atmosphère, et l’étude suggère que les noyaux de ces planètes en sont la cause.

Les exoplanètes sont de différentes tailles, allant des petites planètes rocheuses aux géantes gazeuses massives. Cependant, les scientifiques ont remarqué une curieuse absence de planètes qui font environ 1.5 à 2 fois la taille de la Terre. Cette lacune a intrigué les chercheurs pendant un certain temps, mais ils pensent désormais que ces exoplanètes manquantes pourraient être des sous-Neptunes qui ont perdu leur atmosphère au fil du temps.

L’étude propose deux mécanismes potentiels pour ce phénomène : la perte de masse due au cœur et la photoévaporation. La perte de masse provoquée par le noyau se produit lorsque le rayonnement émis par le noyau chaud d'une planète repousse progressivement son atmosphère, tandis que la photoévaporation se produit lorsque l'atmosphère de la planète est emportée par le rayonnement intense de son étoile hôte.

L'auteur principal de l'étude, Jessie Christiansen, a expliqué que si une planète n'a pas suffisamment de masse et de force gravitationnelle, elle ne peut pas retenir son atmosphère et finira par rétrécir. Cependant, le processus exact par lequel ces planètes perdent leur atmosphère reste un mystère. La nouvelle étude fournit des preuves à l’appui de la perte de masse alimentée par le noyau comme explication la plus probable.

Les chercheurs ont examiné deux amas d'étoiles, Praesepe et Hyades, à l'aide des données de la mission K2 de la NASA. Ces amas ont entre 600 et 800 millions d’années, ce qui en fait de parfaits sujets de test. En comparant le nombre de planètes sub-Neptune dans ces amas à des étoiles plus anciennes, les scientifiques ont pu en déduire qu'il n'y avait pas eu de photoévaporation à Praesepe et Hyades. Cela implique que la perte de masse provoquée par le noyau est le mécanisme dominant pour ces planètes.

Fait intéressant, les chercheurs ont découvert que près de 100 % des étoiles de Praesepe et Hyades ont encore des planètes sous-Neptune ou des planètes candidates sur leurs orbites, ce qui indique que ces planètes ont réussi à conserver leur atmosphère. En revanche, seulement 25 % des étoiles des amas plus anciens (âgés de plus de 800 millions d’années) ont des orbites sub-Neptunes.

Cette étude offre des informations précieuses sur l’évolution des exoplanètes et aide à expliquer les exoplanètes manquantes entre les super-Terres et les sous-Neptunes. Des recherches plus approfondies dans ce domaine pourraient nous rapprocher de la compréhension des processus complexes qui façonnent ces mondes lointains.

Foire aux Questions

Que sont les exoplanètes ?

Les exoplanètes sont des planètes qui gravitent autour d’étoiles situées en dehors de notre système solaire. Ils existent en différentes tailles et compositions, offrant aux scientifiques un aperçu de l’immensité de l’univers.

Quelle est la lacune des exoplanètes « manquantes » ?

L’écart d’exoplanètes manquant fait référence à l’absence de planètes dont la taille se situe entre la taille des super-Terres et celle des sous-Neptunes. Les scientifiques ont été perplexes face à cette lacune et ont étudié les raisons qui la sous-tendent.

Comment les exoplanètes perdent-elles leur atmosphère ?

Les exoplanètes peuvent perdre leur atmosphère à cause de mécanismes tels que la perte de masse provoquée par le noyau et la photoévaporation. Lors d'une perte de masse provoquée par le noyau, le rayonnement du noyau chaud d'une planète repousse progressivement son atmosphère. La photoévaporation se produit lorsque l'atmosphère d'une planète est emportée par le rayonnement intense de son étoile hôte.

Qu’a révélé l’étude récente sur ces exoplanètes disparues ?

L’étude suggère que les exoplanètes manquantes pourraient être des sous-Neptunes qui ont perdu leur atmosphère au fil du temps. En comparant les données d'amas d'étoiles d'âges différents, les chercheurs ont trouvé des preuves soutenant la perte de masse due au noyau comme mécanisme dominant du rétrécissement et de la disparition de l'atmosphère de ces planètes.