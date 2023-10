Pourquoi les humains ne visiteront pas Jupiter : explorez plutôt Europe

By

La NASA a récemment indiqué clairement que les humains ne s’aventureraient pas de si tôt sur Jupiter. La plus grande planète de notre système solaire est peut-être une destination fascinante, mais sa composition en tant que géante gazeuse entièrement composée de gaz en fait un environnement inhospitalier pour l’exploration humaine. De plus, la valeur scientifique de l’envoi d’humains sur Jupiter est considérée comme contrebalancée par les risques potentiels encourus lorsque les télescopes spatiaux et terrestres peuvent fournir des observations précieuses.

Alors, si Jupiter est hors de propos, où cela nous mène-t-il ? La deuxième meilleure option se trouve dans l’une des 95 lunes de Jupiter : Europe. La NASA a spécifiquement choisi Europe comme cible potentielle pour une future exploration. En fait, une mission appelée « Europa Clipper » est déjà prévue, dont le lancement est prévu l’année prochaine à bord d’une fusée SpaceX Falcon Heavy. Cette mission vise à recueillir davantage de données et d'informations sur les caractéristiques d'Europe et son potentiel d'hébergement de vie extraterrestre.

Même si Europe n’est peut-être pas aussi grande que notre Lune, elle possède néanmoins des qualités intrigantes. Constitué principalement de roche silicatée, on pense qu’il possède une croûte constituée de glace d’eau. Les scientifiques pensent que sous cette surface glacée, il pourrait y avoir de vastes océans susceptibles d’héberger des formes de vie extraterrestres.

L'objectif actuel de la NASA est d'encourager la participation du public à l'exploration spatiale. Même si l'agence pourrait éventuellement envoyer des astronautes explorer la surface d'Europe, elle invite pour l'instant le public à faire graver son nom sur le satellite Europe. Cette initiative vise à susciter un sentiment d’implication et d’enthousiasme parmi les passionnés de l’espace.

Questions fréquemment posées:

Q : Pourquoi les humains ne peuvent-ils pas visiter Jupiter ?

R : Jupiter est principalement composé de gaz, ce qui en fait un environnement impropre à l'exploration humaine.

Q : Pourquoi la NASA s'intéresse-t-elle à Europe ?

R : Europe, l'une des lunes de Jupiter, présente des caractéristiques intrigantes telles qu'une croûte de glace d'eau et des océans potentiels sous sa surface qui pourraient potentiellement abriter une vie extraterrestre.

Q : Les humains exploreront-ils un jour Europe ?

R : Même si de futures missions en Europe sont prévues, la NASA se concentre actuellement sur les missions satellitaires et l'engagement du public. L'exploration de la surface d'Europe par des astronautes pourrait avoir lieu dans le futur.